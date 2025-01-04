"Чуваки, я вас снова найду": у Ольги Цибульской попытались украсть авто (фото)

По словам певицы, насколько лет назад у нее уже угнали машину. Тогда полиция помогла вернуть ей транспортное средство.

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39-летняя украинская певица, теле- и радиоведущая Ольга Цибульская 4 января едва не стала жертвой автоворов. Знаменитость в сторис своего Instagram рассказала, что у нее пытались украсть авто, и раскрыла схему, по которой действуют преступники. По словам артистки, она сделала это, чтобы другие не попали в похожую ситуацию. А аудитория у нее немаленькая: на страницу артистки подписаны свыше 866 тысяч человек.

Певица села в свой автомобиль, но не смогла его завести. Оказалось, что руль заблокирован.

Сев в машину, Оля не смогла завести ее, а руль оказался заблокирован Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я сначала подумала, что села батарейка, что-то случилось. А потом позвонила в сервис, и мне объяснили, что таким образом сейчас воруют автомобили. Вот в чем причина", – говорит она.

Схема воров простая: они блокируют руль, чтобы владелец транспортного средства не мог никуда поехать. Когда он пробует открыть дверцу авто ключом, преступники считывают код, и когда человек уходит искать батарейку к пульту или помощь, они тихо подходят к машине, садятся за руль и уезжают прочь.

Цибульская позвонила отцу и осталась ждать его в авто Фото: instagram.com/cybulskaya

"Поэтому я сейчас не могу выйти из машины. Я сижу и жду отца, чтобы мы могли забрать авто отсюда", – объяснила Цибульская.

Она призналась, что шокирована, поскольку несколько лет назад у нее уже угоняли машину. Тогда полиция помогла найти и вернуть автомобиль.

"И я не понимаю, как в такое время до сих пор живут воры, у которых поднимается рука делать это снова и снова. Только попробуйте! Я вас найду и во второй раз", – предупредила Ольга.

Певица предупредила воров, что не будет с ними церемониться Фото: instagram.com/cybulskaya

В декабре прошлого года в эксклюзивном интервью Фокусу Оля Цибульская призналась, почему не выставляет напоказ свою личную жизнь. Артистка говорит, что ее мужчина, с которым они вместе больше 20 лет, не любит публичности, фото и интервью, да и для самой звезды жизнь на показ – это не про семью.

В беседе она также опровергла слухи о второй беременности.

Ранее Фокус писал, почему Цибульская выехала за границу.