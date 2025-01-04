"Чуваки, я вас і вдруге знайду": в Ольги Цибульської намагалися вкрасти авто (фото)

За словами співачки, кілька років тому в неї вже викрали машину. Тоді поліція допомогла повернути їй транспортний засіб.

Related video

39-річна українська співачка, теле- і радіоведуча Ольга Цибульська 4 січня ледь не стала жертвою автокрадіїв. Знаменитість у сторіс свого Instagram розповіла, що в неї намагалися вкрасти авто, і розкрила схему, за якою діють злочинці. За словами артистки, вона зробила це, щоб інші не потрапили в схожу ситуацію. А аудиторія в неї немаленька: на сторінку артистки підписані понад 866 тисяч осіб.

Співачка сіла у свій автомобіль, але не змогла його завести. Виявилося, що кермо заблоковане.

Сівши в машину, Оля не змогла завести її, а кермо виявилося заблокованим Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я спочатку подумала, що сіла батарейка, щось сталося. А потім зателефонувала до сервісу, і мені пояснили, що таким чином зараз крадуть автомобілі. Ось у чому причина", – каже вона.

Схема злодіїв проста: вони блокують кермо, щоб власник транспортного засобу не міг нікуди поїхати. Коли він пробує відчинити дверцята авто ключем, злочинці зчитують код, і коли людина йде шукати батарейку до пульта або допомогу, вони тихо підходять до машини, сідають за кермо і їдуть геть.

Цибульська зателефонувала батькові і залишилася чекати його в авто Фото: instagram.com/cybulskaya

"Тому я зараз не можу вийти з машини. Я сиджу і чекаю батька, щоб ми могли забрати авто звідси", – пояснила Цибульська.

Вона зізналася, що шокована, оскільки кілька років тому в неї вже викрадали машину. Тоді поліція допомогла знайти і повернути автомобіль.

"І я не розумію, як у такий час досі живуть злодії, у яких піднімається рука робити це знову і знову. Тільки спробуйте! Я вас знайду і вдруге", – попередила Ольга.

Співачка попередила злодіїв, що не буде з ними церемонитися Фото: instagram.com/cybulskaya

У грудні минулого року в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Оля Цибульська зізналася, чому не виставляє напоказ своє особисте життя. Артистка каже, що її чоловік, з яким вони разом понад 20 років, не любить публічності, фото та інтерв'ю, та й для самої зірки життя на показ — це не про сім'ю.

У бесіді вона також спростувала чутки про другу вагітність.

Раніше Фокус писав, чому Цибульська виїхала за кордон.