Оля Цибульская о второй беременности, усыновлении и муже, которого прячет от всех: интервью Фокусу

14 декабря певица Оля Цибульская празднует свой день рождения. В этот день она не только получает поздравления от фанатов, но и рассказывает о важных моментах своей жизни, творчества и отношения к переменам. Подробнее в интервью для Фокуса.

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Певица Оля Цибульская в эксклюзивном интервью Фокусу рассказала, как ей удается совмещать карьеру, семью и личную жизнь. А также о своем отношении к слухам и личным подробностям, второй беременности и усыновлении ребенка.

Оля, расскажите, каким было ваше детство? Поддерживали ли вас родители в творческих начинаниях? Сегодня ваш день рождения, можете вспомнить какое-то воспоминание связанное с этим днем.

Уже не персик, но еще не курага:) Спасибо за поздравления! Взрослеть в наших условиях это роскошь. И я совсем переосмыслила день рождения для себя. Наконец вернулось ощущение счастья, что я есть. Мне повезло с родителями. Мама и папа первые мои слушатели и фанаты. От периода пения из-за шторы и в дезодорант, до полных концертных залов.

Как вам удается совмещать карьеру, семью и личную жизнь?

Сложно. Ты постоянно в каком-то из направлений не дотягиваешь. Но я смирилась. Бывают дни когда я классная мама и ленивая артистка. А бывает наоборот.

Какое самое сложное событие в вашей жизни сформировало вас как личность? Было ли в вашей карьере решение, о котором вы сейчас жалеете?

После 30-ти я осторожно отношусь к приставке -най. Использую только в положительном смысле и для будущего. Лучшее впереди. А сложности оставлю в прошлом и для себя. Ими вытесывается характер. Они сделали из меня феникса. И я им благодарна.

Оля Цибульская Фото: Пресслужба

Как ваш муж относится к популярности и вниманию к вам? Многие считают, что вы скрываете личную жизнь слишком тщательно. Почему вы решили держать мужа "в тени"?

Наверное, он привык. Это часть моей жизни, а значит и нашей. Многие имеют настолько не интересные личные отношения, что хочется покопаться в чужих. Нам очень классно вдвоем, видимо вот причина, почему зрителей не приглашаем. Мы вместе больше 20 лет. Он знает, что я не люблю каперсы, а я знаю, что Сергей не любит камер, интервью, фото... поэтому и не лезу со своим шоу-бизнесом. Да и жизнь на показ это не про семью.

Оля, в последние дни в сети активно обсуждают слухи о вашей второй беременности. Как вы относитесь к таким разговорам? Хотите ли вы вообще второго ребенка? Возможно рассматриваете вариант усыновления?

Волна должна была бы улечься, потому что я же написала что просто жирная) Как отношусь к слухам? С пониманием. Говорят, человек эволюционировал и начал говорить, потому что хотелось посплетничать. Я не против стать мамой во второй раз. Но это не плановая поездка в Буковель. Это чудо появления нового человека. Поэтому доверяю судьбе. Тема усыновления меня очень волнует. Поэтому я присоединилась к инициативе Инны Мирошниченко и благотворительного фонда "Твоя Опора", направленной на поддержку детей из детских домов. Цель проекта — помочь детям найти наставников, которые подарят им любовь и поддержку. Я с MuzikaHub объединила украинских звезд в проекте в поддержку детей-сирот. Мы записали песню "Капитошка", чтобы напомнить взрослым об их детстве и побудить стать семьей для кого-то из детей. К проекту присоединились: Елена Тополя, Никита Киселев, TARABAROVA, Оля Цибульская, Юрий Ткач, SKYLERR, Марко Квитка, Oks и Dima Prokopov, Nikita Lomakin. Для многих детей праздник — это не про подарки под елкой, а про мечту найти свою семью. Мы хотим подарить им веру в чудо.

Оля, расскажите, приходилось ли вам сталкиваться с домогательствами в шоу-бизнесе?

К счастью, я не сталкивалась. Но призываю всех, кто чувствует давление или насилие, не молчать об этом и обращаться за помощью.

Оля, в сети обсуждают ситуацию с Лолитой. Можете рассказать, что именно побудило вас перепеть ее песню? Почему именно эта песня? Когда планируете записать?

Я была на съемках ютуб — шоу Музрум и меня попросили вспомнить песню из периода обучения. Мы экспромтом сыграли "Такси" Юрия Рыбчинского. Я пела ее студенткой на экзамене в эстрадно-цирковом колледже перед самим автором и очень волновалась. А три года назад мне приснился сон, что теперь эта песня моя. Я позвонила Юрию Евгеньевичу и он меня благословил. Но Оля тогда так и не решилась. Хотя в сети люди активно начали просить сделать эту песню заново. По моему мнению, справедливо забрать у предательницы наше искусство. Хватит присваивать себе украинскую культуру!

Оля Цибульская Фото: Пресслужба

Скажите, есть ли у вас конфликты или непонимание с другими артистами украинского шоу-бизнеса?

Если и есть, то я о них не знаю. Я общаюсь только с теми, кто разделяет мои ценности и вызывает желание обнять.

Есть ли у вас "песня мечты", дуэт или соавторство, которое бы вы хотели осуществить? Есть ли артист, с которым вы никогда бы не записали дуэт из-за принципиальных разногласий?

Я бы с удовольствием спела что-то с Пономаревым. Жду когда они напеваются с Дзидзьо. Мне очень нравится как чувствует музыку Филипп Коляденко, суперовая новая артистка Kler, артист The Budchuk. Сейчас столько новых талантов! Поскольку все свои песни я пишу сама, то мечтаю записать альбом, в котором другие артисты будут исполнять работы моего авторства. А с кем бы не пела? С теми кто переобулся и сейчас потихоньку переобувается обратно.

Вы в свое время были участницей "Фабрики звезд". С кем до сих пор поддерживаете отношения?

Победительницей первой украинской "Фабрики звезд". Это важно артикулировать не для моих регалий. А для фиксации развития нашего шоу-бизнеса и чтобы замечать этапы развития индустрии. К сожалению, ни с кем из участников моего проекта не общаюсь. Победителей не любят.

Несмотря на многолетнюю карьеру, вы не стоите на месте. Расскажите, что кроме музыки интересует и в планах у Оли Цибульской?

Меня интересует наша культура. Наше сегодня и наше завтра. Искусство помогает ответить на главные вопросы в жизни человека: кто я? Чего я хочу? И куда я иду? Пусть мое творчество будет о любви к жизни. И я искренне от души хочу, чтобы нам всем было по пути.

Напомним, ранее мы писали, что Мишель Андраде эксклюзивно Фокусу рассказала о дружбе с Соней Морозюк, отношениях с Потапом и участии в "Холостячке".

Кроме этого, Фокус публиковал, интервью Ярослава Карпука (YAKTAK) в котором он ответил, пойдет ли снова на Нацотбор на Евровидение.