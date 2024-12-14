Оля Цибульська про другу вагітність, усиновлення та чоловіка, якого ховає від усіх: інтерв'ю Фокусу

14 грудня співачка Оля Цибульська святкує свій день народження. У цей день вона не лише отримує привітання від фанатів, а й розповідає про важливі моменти свого життя, творчості та ставлення до змін. Детальніше в інтерв'ю для Фокусу.

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Співачка Оля Цибульська в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповіла, як їй вдається поєднувати кар'єру, сім'ю та особисте життя. А також про своє ставлення до чуток і особистих подробиць, другу вагітність та усиновлення дитини.

Олю, розкажіть, яким було ваше дитинство? Чи підтримували вас батьки у творчих починаннях? Сьогодні ваш день народження, можете пригадати якийсь спогад пов’язаний з цим днем.

Уже не персик, але ще не курага:) Дякую за вітання! Дорослішати в наших умовах це розкіш. І я зовсім переосмислила день народження для себе. Нарешті повернулось відчуття щастя, що я є. Мені пощастило з батьками. Мама і тато перші мої слухачі і фанати. Від періоду співів з-за штори і в дезодорант, до повних концертних залів.

Як вам вдається поєднувати кар’єру, сім’ю та особисте життя?

Складно. Ти постійно в якомусь з напрямків не дотягуєш. Але я змирилась. Бувають дні коли я класна мама і лінива артистка. А буває навпаки.

Яка найскладніша подія у вашому житті сформувала вас як особистість? Чи було у вашій кар'єрі рішення, про яке ви зараз шкодуєте?

Після 30-ти я обережно ставлюсь до префікса -най. Використовую лише в позитивному сенсі і для майбутнього. Найкраще попереду. А складнощі лишу в минулому і для себе. Ними витесується характер. Вони зробили з мене фенікса. І я їм вдячна.

Оля Цибульська Фото: Пресслужба

Як ваш чоловік ставиться до популярності та уваги до вас? Багато хто вважає, що ви приховуєте особисте життя занадто ретельно. Чому ви вирішили тримати чоловіка "в тіні"?

Мабуть, він звик. Це частина мого життя, а значить і нашого. Багато хто має настільки не цікаві особисті стосунки, що кортить покопирсатися у чужих. Нам дуже класно вдвох, мабуть ось причина, чому глядачів не запрошуємо. Ми разом понад 20 років. Він знає, що я не люблю каперси, а я знаю, що Сергій не любить камер, інтервʼю, фото… тому й не лізу зі своїм шоубізнесом. Та і життя на показ це не про сімʼю.

Олю, в останні дні в мережі активно обговорюють чутки про вашу другу вагітність. Як ви ставитесь до таких розмов? Чи хочете ви взагалі другу дитину? Можливо розглядаєте варіант усиновлення?

Хвиля мала б влягтись, бо я ж написала що просто жирна) Як ставлюсь до чуток? З розумінням. Кажуть, людина еволюціонувала і почала говорити, бо кортіло попліткувати. Я не проти стати мамою вдруге. Але це не планова поїздка в Буковель. Це диво появи нової людини. Тому довіряю долі. Тема всиновлення мене дуже хвилює. Тому я долучилась до ініціативи Інни Мірошниченко та благодійного фонду "Твоя Опора", спрямованої на підтримку дітей із дитячих будинків. Мета проєкту — допомогти дітям знайти наставників, які подарують їм любов і підтримку. Я з MuzikaHub об’єднала українських зірок у проєкті на підтримку дітей-сиріт. Ми записали пісню "Капітошка", щоб нагадати дорослим про їх дитинство і спонукати стати сімʼєю для когось з дітей. До проєкту долучилися: Олена Тополя, Нікіта Кісельов, TARABAROVA, Оля Цибульська, Юрій Ткач, SKYLERR, Марко Квітка, Oks і Dima Prokopov, Nikita Lomakin. Для багатьох дітей свято — це не про подарунки під ялинкою, а про мрію знайти свою сім’ю. Ми хочемо подарувати їм віру в диво.

Олю, розкажіть, чи доводилося вам стикатися з домаганнями у шоубізнесі?

На щастя, я не стикалась. Але закликаю усіх, хто відчуває тиск чи насилля, не мовчати про це та звертатись про допомогу.

Олю, в мережі обговорюють ситуацію з Лолітою. Можете розповісти, що саме спонукало вас переспівати її пісню? Чому саме ця пісня? Коли плануєте записати?

Я була на зйомках ютюб — шоу Музрум і мене попросили згадати пісню з періоду навчання. Ми експромтом зіграли "Таксі" Юрія Рибчинського. Я співала її студенткою на іспиті у естрадно-цирковому коледжі перед самим автором і дуже хвилювалась. А три роки тому мені наснився сон, що тепер ця пісня моя. Я подзвонила Юрію Євгеновичу і він мене благословив. Та Оля тоді так і не наважилась. Хоча в мережі люди активно почали просити зробити цю пісню заново. На мою думку, справедливо забрати у зрадниці наше мистецтво. Досить присвоювати собі українську культуру!

Оля Цибульська Фото: Пресслужба

Скажіть, чи є у вас конфлікти або нерозуміння з іншими артистами українського шоубізнесу?

Якщо і є, то я про них не знаю. Я спілкуюся лише з тими, хто розділяє мої цінності та викликає бажання обійняти.

Чи є у вас "пісня мрії", дует або співавторство, яке б ви хотіли здійснити? Чи є артист, з яким ви ніколи б не записали дует через принципові розбіжності?

Я б з задоволенням заспівала щось з Пономарьовим. Чекаю коли вони наспіваються з Дзідзьо. Мені дуже подобається як відчуває музику Філіп Коляденко, суперова нова артистка Kler, артист The Budchuk. Зараз стільки нових талантів! Оскільки всі свої пісні я пишу сама, то маю мрію записати альбом, в якому інші артисти будуть виконувати роботи мого авторства. А з ким би не співала? З тими хто перевзувся і зараз помаленьку перевзувається назад.

Ви свого часу були учасницею "Фабрики зірок". З ким досі підтримуєте стосунки?

Переможницею першої української "Фабрики зірок". Це важливо артикулювати не для моїх регалій. А для фіксації розвитку нашого шоубізнесу і щоб помічати етапи розвитку індустрії. На жаль, ні з ким з учасників мого проєкту не спілкуюся. Переможців не люблять.

Попри багаторічну кар'єру, ви не стоїте на місці. Розкажіть, що окрім музики цікавить і в планах в Олі Цибульської?

Мене цікавить наша культура. Наше сьогодні і наше завтра. Мистецтво допомагає відповісти на головні питання у житті людини: хто я? Чого я хочу ? І куди йду? Нехай моя творчість буде про любов до життя. І я щиро від душі хочу, щоб нам усім було по дорозі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мішель Андраде ексклюзивно Фокусу розповіла про дружбу із Сонею Морозюк, стосунки з Потапом та участь у "Холостячці".

Крім цього, Фокус публікував, інтерв'ю Ярослава Карпука (YAKTAK) в якому він відповів, чи піде знову на Нацвідбір на Євробачення.