"Не шкодую": Оля Цибульська вперше показала весільне фото з чоловіком, якого приховує

Українська співачка Оля Цибульська показала єдине весільне фото з чоловіком Сергієм. Пара одружена 10 років та виховує сина Нестора.

Related video

Тривалий час знаменитість приховувала обличчя свого обранця. А сьогодні, 8 серпня, з нагоди десятої річниці їхнього шлюбу Цибульська опублікувала у своєму Instagram кадр з РАЦСу.

Співачка у важливий день була одягнена в білу сукню і відмовилася від фати. Тим часом Сергій обрав сорочку у біло-сіру смужку. На світлині закохані посміхаються на камеру.

"Єдине наше весільне фото. Ні про що не шкодую. Сьогодні 10 років офіційно. Люблю", — написала артистка.

Фото з весілля Олі Цибульської Фото: Instagram

Особисте життя Олі Цибульської: що відомо

Співачка десять років перебуває у шлюбі з підприємцем Сергієм Грисюком, з яким знайома ще зі шкіли. Подружжя виховує 10-річного сина Нестора. Цибульська завжди активно ділиться моментами зі свого професійного життя, але особисте життя тримає переважно в таємниці.

"Нам дуже класно вдвох, мабуть ось причина, чому глядачів не запрошуємо. Ми разом понад 20 років. Він знає, що я не люблю каперси, а я знаю, що Сергій не любить камер, інтервʼю, фото… тому й не лізу зі своїм шоубізнесом. Та і життя на показ це не про сімʼю", — казала зірка сцени в інтервʼю Фокусу.

Раніше навколо Олі циркулювали чутки про стосунки з DZIDZIO (Михайлом Хомою), особливо через їхню творчу співпрацю (наприклад, пісня "Цьомаю"). Обоє зірок неодноразово спростовували романтичний характер стосунків — вони просто близькі друзі та колеги.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, на початку 2025 року в артистки намагалися вкрасти авто.