"Манипулятор и нарцисс": актера Константина Темляка обвинили в насилии и абьюзе (видео)

Украинского актера Константина Темляка обвинили в психологическом абьюзе и физическом насилии, а сам мужчина утверждает, что готов понести любую ответственность, в том числе и юридическую, за содеянное.

Обвинения в сторону Темляка появились после премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, в котором знался актер со своей женой. Его бывшая девушка Анастасия Соловьева вышла в Stories и рассказала обо всем, что когда-то пережила.

"Тема домашнего насилия до сих пор остается табуированной в нашем обществе. О ней редко говорят вслух — не потому, что ее не существует, а потому, что жертвы боятся осуждения, недоверия, стыда. Потому что всегда найдется кто-то, кто скажет: "сама довела", "а чего не ушла после первого удара", "как так можно себя не уважать", "сама виновата", "да она врет", — написала Анастасия.

Девушка призналась, что молчала о пережитом четыре года из-за стыда, ведь Темляк "медийный человек с авторитетом", а у нее мало подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия.

"Константин Темляк — тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ "человек", — написала Соловьева.

Анастасия рассказала, что Константин неоднократно поднимал на нее руку, обвинял в изменах, контролировал, разрушал ее психику, заставлял сомневаться в своей адекватности и реальности и ежедневно ломал девушку как личность.

"Однажды (уже не в отношениях), будучи в неадекватном состоянии, повалил меня в квартире на пол и ударил ногами по голове — утром удачно об этом забыл", — отметила Соловьева.

Девушка добавила, что каждый раз, когда хотела уйти от Темляка, он шантажировал ее самоубийством. Анастасия утверждает, что актер ей изменял и устраивал эмоциональные качели: сначала унижал, а потом признавался в любви.

Бывшая избранница актера говорит, что мужчина "оправдывал свои зависимости от алкоголя и наркотических веществ тем, что он смертельно болен". Зато Соловьеву обвинял в непонимании.

"Постоянно подчеркивал, что я "никто" — человек без высшего образования и смысла жизни, потому что считал профессию актера самой престижной. Когда у меня произошли на фоне всего депрессия и тревожное расстройство — не верил и насмехался надо мной, тем самым вгонял меня в ужасное состояние еще больше", — призналась девушка.

Анастасия утверждает, что не имела права общаться с другими мужчинами, носить отрытую одежду, публиковать фотографии, где хотя бы немного видно тело, а впоследствии и те, где видно лицо. Она добавила, что Темляк мог читать ее переписку.

"Я научилась контролировать не только слова, а даже интонацию и мимику. Один "не такой" взгляд и начиналась ссора. Я постоянно должна была что-то "доказывать". Его любимая фраза: "Клянись". Потому что без "клятвы" я автоматически становилась лгуньей. Я должна была говорить, что неправа, даже когда это было не так, чтобы он успокоился", — рассказала Соловьева.

"Мы много раз расходились и снова сходились. Это классика таких отношений — круг, который с каждым разом душит сильнее. Но когда ты сталкиваешься с этим впервые, ты не понимаешь, что именно с тобой происходит. Ты не знаешь, где заканчивается любовь и начинается зависимость", — написала она.

Реакция Константина Темляка на обвинения

Константин Темляк уже прокомментировал обвинения в насилии, заявив, что его бывшая девушка рассказала правду. Актер отметил, что действительно вредил Анастасии физически, злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

"Мне очень стыдно за свою слабость, свою недоразвитость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть почва для заявления в полицию) и моральную ответственность", — подчеркнул он.

Темляк поделился, что стал инициатором завершения этих отношений. По словам актера, когда он сообщил Соловьевой, что им нужно разойтись, она сказала, что "испортит ему жизнь".

Константин утверждает, что Анастасия не приняла его извинения, когда отношения заканчивались. После начала полномасштабного вторжения актер написал девушке, что желает ей добра, но получил ответ: "надеюсь, ты сдохнешь". После этого общение завершилось.

"Я хотел бы еще раз публично извиниться перед тобой. Это был страшный период нашей жизни, это были очень нездоровые взаимно отношения. Я сделал много вещей, за которые мне очень стыдно до сих пор", — отметил Темляк.

Константин добавил, что это не единственный опыт нездоровых отношений в его жизни, и попросил у тех людей прощения.

Актер также попросил прощения у тех, кого эта ситуация задела.

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком как партнер я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я являюсь теперь", — подчеркнул Темляк.

