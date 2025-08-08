"Я там не смог": ведущий Суханов выехал из Украины и вернулся раньше времени, в чем причина (видео)

Украинский телеведущий Алексей Суханов выезжал на несколько дней из Украины в Латвию, где у него есть квартира в городе Юрмала. Он объяснил, что пересекать границу во время отпуска ему позволяет бронирование от телеканала.

Related video

Ведущий выехал в Латвию на поезде. В выпуске программы "Утро в большом городе", опубликованном 8 августа, он признался, что не скрывал поездку, однако и афишировать ее не хотел.

Алексей Суханов рассказал, зачем выезжал из Украины. На видео с 2:50.

"Зачем мне это показывать? Понимаете, я считаю, что это невежливо и неуместно сейчас. Многие не могут выезжать. Зачем мне это делать? Это не повод и не время для хвастовства", — сказал Алексей Суханов.

Он отметил, что придерживался законодательства, которое позволяет пересекать границу при наличии бронирования.

"Сейчас действующим законодательством разрешено поехать в отпуск, если у тебя есть бронирование. У меня есть бронирование, я взял отпуск и поехал", — рассказал ведущий.

По его словам, отпуск был оформлен с 18 по 25 июля. Однако он вернулся в Украину раньше, потому что здесь остался его собака Арти.

"Оформлял на 10 дней, а вернулся за 5, потому что я там не смог. Это как раз были ужасные обстрелы. И я уже не мог, потому что у меня же здесь Арти оставался, я не мог его с собой взять", — пояснил Суханов.

Кто такой Алексей Суханов

Ведущий Алексей Суханов родился в России, но в 2011 начал строить карьеру на украинском телевидении, а в 2014-м выбрал для жизни Украину. За годы жизни в украинском обществе он выучил язык, а в 2022 году получил украинский паспорт и отрекся от российского гражданства.

В сентябре 2024 года Суханов объяснял, что получил бронирование от мобилизации как работник канала "1+1", и все его данные обновлены в соответствии с требованиями закона.

"Я работаю там, где я должен работать, где я более эффективен. Я склоняюсь перед теми, кто защищает Украину", — говорил ведущий.

Напомним, 4 августа Алексей Суханов выступил против планов российского шоумена Максима Галкина дать концерт в Украине.