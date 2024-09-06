Алексея Суханова, который отрекся от российского гражданства, назвали "засланным казачком" — он отреагировал

Телеведущий несмотря на то, что родился в России, за 13 лет жизни в Украине выучил украинский язык и успел сменить российское гражданство на украинское.

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Телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ, но в 2022 году получил гражданство Украины впервые прокомментировал обвинения в свою сторону, что он является "засланным казачком". Свое отношение к хейту в свою сторону он высказал в интервью "Утру в большом городе".

В частности, телеведущий признался, что на самом деле не обращает внимание на хейт в свою сторону, однако ему все же больно видеть, что есть такие люди.

"Я не обращаю на это внимание. Мне это не болит, если честно. Мне болит поверхностность и тупость внимания", — пояснил Суханов.

По его словам, еще в 2014 году он сделал свой выбор, когда Россия впервые напала на Украину, захватила часть территорий Донецкой и Луганской областей и аннексировала Крым. Поэтому, ему очень болит, ведь он не хочет потерять свою Родину во второй раз.

"В 2014 году я выбрал Украину как страну своей жизни. И мне это болит. Я не хочу потерять ее, потому что я уже разочаровался в 2014 году и потерял ту территорию, где я родился. Я не хочу, чтобы Украина, которая могучая, которая достойна жить и быть современной, развитой и прогрессивно, чтобы она осталась в этом болоте, совке. Я не хочу этого", — резюмировал Суханов.

Заметим, в 2022 году Алексей Суханов получил гражданство Украины и отрекся от российского паспорта.

Напомним, ранее мы писали, что Алексей Суханов объяснил, почему получил бронирование от мобилизации.