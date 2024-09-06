Олексія Суханова, який зрікся російського громадянства, назвали "засланим козачком" — він відреагував

Телеведучий попри те, що народився в Росії, за 13 років життя в Україні вивчив українську мову і встиг змінити російське громадянство на українське.

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Телеведучий Олексій Суханов, який народився в РФ, але у 2022 році отримав громадянство України вперше прокоментував звинувачення у свій бік, що він є "засланим козачком". Своє ставлення до хейту у свій бік він висловив в інтерв'ю "Ранку у великому місті".

Зокрема телеведучий зізнався, що насправді не звертає увагу на хейт у свій бік, однак йому все ж боляче бачити, що є такі люди.

"Я не звертаю на це увагу. Мені це не болить, якщо чесно. Мені болить поверхневість і тупість уваги", — пояснив Суханов.

За його словами, ще у 2014 році він зробив свій вибір, коли Росія вперше напала на Україну, захопила частину територій Донецької та Луганської областей та анексувала Крим. Тому, йому дуже болить, адже він не хоче втратити свою батьківщину вдруге.

"У 2014 році я обрав Україну як країну свого життя. І мені це болить. Я не хочу втратити її, тому що я вже розчарувався у 2014 році й втратив ту територію, де я народився. Я не хочу, щоб Україна, яка могутня, яка гідна жити й бути сучасною, розвиненою і прогресивно, щоб вона залишилася в цьому болоті, совку. Я не хочу цього", — резюмував Суханов.

Зауважимо, у 2022 році Олексій Суханов отримав громадянство України та зрікся російського паспорта.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Суханов пояснив, чому отримав бронювання від мобілізації.