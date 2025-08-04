Ведущий Суханов резко "прошелся" по планам Галкина дать концерт в Украине

Известный телеведущий и журналист Алексей Суханов резко выступил против возможных концертов российских артистов в Украине. Его заявление прозвучало в ответ на высказывания Максима Галкина и Андрея Макаревича о потенциальных выступлениях на украинской сцене.

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Суханов сравнил текущее состояние украинского общества с организмом, выздоравливающим после болезни, и подчеркнул необходимость дать время для восстановления. Свою позицию он прояснил в комментарии для "Новости.LIVE".

"Когда мы простудились, потому что посидели на сквозняке или подхватили вирус, то стараемся на день-два остаться дома для иммунной системы. Чтобы дать ей немного встать на ноги. Уже тогда можно выходить и заниматься своими делами", — пояснил телеведущий.

Общество не готово

Алексей подчеркнул, что украинское общество пока не готово к таким шагам:

"Я уверяю, что пока украинское общество в определенной степени не выздоровело, чтобы сюда приезжали исполнители из России. И когда мы поймем все, то тогда они могут приезжать. А пока мы на опасной грани. Мы снова можем замкнуть круг", — добавил он.

Телеведущий Алексей Суханов Фото: Instagram

Несмотря на то, что некоторые российские артисты открыто поддерживают Украину, звезда экрана считает, что этого недостаточно для изменения их статуса. "Если коротко, то я считаю, что сейчас не время их пускать сюда. Мы должны поддерживать свое, украинское", — подчеркнул ведущий.

Непоколебимая позиция Суханова

Суханов выразил благодарность россиянам, которые поддерживают наше государство, но остался непоколебимым в своей позиции: "Они могут поддерживать кого угодно. И большая благодарность им, что они поддерживают Украину, спасибо им большое, но они должны оставаться чужими для Украины. Потому что если мы их будем воспринимать своими, мы снова станем не на ту тропу".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алексея Суханова, который отрекся от российского гражданства, назвали "засланным казачком" — он отреагировал.

Суханов также объяснил, почему получил бронирование от мобилизации.

Кроме того, он рассказал о том, общается ли с мамой и другими родственниками из РФ.