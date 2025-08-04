Ведучий Суханов різко "пройшовся" по планах Галкіна дати концерт в Україні

Відомий телеведучий і журналіст Олексій Суханов різко виступив проти можливих концертів російських артистів в Україні. Його заява прозвучала у відповідь на висловлювання Максима Галкіна та Андрія Макаревича про потенційні виступи на українській сцені.

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Суханов порівняв поточний стан українського суспільства з організмом, що одужує після хвороби, і наголосив на необхідності дати час для відновлення. Свою позицію він прояснив у коментарі для "Новини.LIVE".

"Коли ми застудилися, бо посиділи на протязі чи підхопили вірус, то намагаємося на день-два лишитися вдома задля імунної системи. Аби дати їй трохи стати на ноги. Вже тоді можна виходити й займатися своїми справами", — пояснив телеведучий.

Суспільство не готове

Олексій підкреслив, що українське суспільство поки що не готове до таких кроків:

"Я запевняю, що поки що українське суспільство певною мірою не одужало, аби сюди приїздили виконавці з Росії. І коли ми збагнемо все, то тоді вони можуть приїжджати. А поки що ми на небезпечній межі. Ми знову можемо замкнути коло", — додав він.

Телеведучий Олексій Суханов Фото: Instagram

Попри те, що деякі російські артисти відкрито підтримують Україну, зірка екрану вважає, що цього недостатньо для зміни їхнього статусу. "Якщо коротко, то я вважаю, що зараз не на часі їх пускати сюди. Ми маємо впирати своє, українське", — наголосив ведучий.

Непохитна позиція Суханова

Суханов висловив подяку росіянам, які підтримують нашу державу, але залишився непохитним у своїй позиції: "Вони можуть підтримувати кого завгодно. І велика подяка їм, що вони підтримують Україну, спасибі їм велике, але вони мають залишатися чужими для України. Бо якщо ми їх сприйматимемо своїми, ми знову станемо не на ту стежку".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олексія Суханова, який зрікся російського громадянства, назвали "засланим козачком" — він відреагував.

Суханов також пояснив, чому отримав бронювання від мобілізації.

Крім того, він розповів про те, чи спілкується з мамою та іншими родичами з РФ.