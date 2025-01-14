Ведучий Олексій Суханов обматюкав нардепа Мар'яну Безуглую через слова про ЛГБТ (скріншот)

Ведучий проєкту "Говорить вся країна" Олексій Суханов різко засудив висловлювання народного депутата Мар'яни Безуглої щодо ЛГБТ-спільноти.

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Телеведучий і ведучий проекту "Говорить вся країна" Олексій Суханов різко відреагував на висловлювання народної депутатки Мар'яни Безуглої про ЛГБТ-спільноту. У своєму Instagram Суханов назвав депутатку "еб***тою стервою", коментуючи її заяви, в яких вона назвала ЛГБТ "відхиленням від норми" і "хворобою".

Олексій Суханов, який неодноразово висловлювався на підтримку ЛГБТ-спільноти, наголосив, що подібні висловлювання політиків є неприпустимими в сучасному суспільстві. Своїм коментарем він викликав активну дискусію в соцмережах, де більшість користувачів підтримали його позицію.

Так, Олексій поділився новиною про Безуглу підписавши словами: "Е****нутая ст**ва. Як вони всі за**бали".

Олексій Суханов про Мар'яну Безуглу. Фото: скрін

Що сказала Мар'яна Безугла?

У своєму дописі в соцмережах народна депутатка, яка є членкинею комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики, заявила, що ЛГБТ — це "відхилення від норми" і "психофізіологічне відхилення".

"Народитися геєм, мати псоріаз чи алергію на пеніцилін — це стани, які супроводжують людину протягом життя. Вони накладають певні обмеження на реалізацію особистості — як фізичні, так і соціальні", — зазначила Безугла.

Політик наголосила, що категорично проти дискримінації, але вважає неприпустимим "випинання відхилень" і "підміну понять".

Реакція спільноти ЛГБТ та активістів

На висловлювання Безуглої відреагував голова об'єднання "Військові ЛГБТ+", колишній військовослужбовець Віктор Пилипенко. Він зазначив, що слова депутатки знецінюють внесок представників ЛГБТ у боротьбі за незалежність України.

"Її заяви заганяють наші долі у стан приниження та безправ'я. Порівняння з хворобою здорових людей без рівних прав — це крайня зневага", — наголосив Пилипенко, запропонувавши депутатці зустрітися з військовими ЛГБТ-спільноти для особистої розмови.

Реакція радника президента Дмитра Литвина на заяви Мар'яни Безуглої про ЛГБТ

Висловлювання народної депутатки Мар'яни Безуглої про ЛГБТ як "відхилення від норми" і "хворобу" викликали реакцію радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина. У своєму коментарі Литвин закликав політикиню бути обережнішою з такими темами і не ображати людей.

"Що цікаво, не так багато людей можна зустріти, які вважають вас нормальною. Тому, будь ласка, обережніше з такою тематикою і не ображайте людей", — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Безугла розкритикувала військового за "пораду" налагодити особисте життя.

Крім цього, Фокус писав, що Безугла з її критикою взялася за Мадяра, той у відповідь назвав її "ковбицею": деталі.