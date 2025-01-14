"Обережніше з тематикою": радник Зеленського звернув увагу на заяви Безуглої про ЛГБТ

Ствердження нардепа про те, що ЛГБТ — це відхилення від норми і хвороба, зацікавили радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина. Він закликав бути обережнішим із такою тематикою, у відповідь йому поставили провокаційне запитання.

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Публікація народної депутатки, членкині комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар'яни Безуглої про те, що ЛГБТ — це відхилення від норми і хвороба, зацікавила радника президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитра Литвина. В Україні, за його твердженням, не так багато людей, які вважають політику нормальною.

"Що цікаво, не так багато людей можна зустріти, які вважають вас нормальною. Тому, будь ласка, обережніше з такою тематикою і не ображайте людей", — зазначив він.

У відповідь Безугла порадила Литвину поговорити із Зеленським з приводу накопичених проблем у ЗСУ. Литвин на це відповів: "багатьом не завадило б бачити межі своєї компетенції"

Радник президента додав, що не втручається в питання управління армією, оскільки не розбирається в цьому. Він закликав Безуглу не ображати людей, а нардеп запитала його: "Ви гей?". Відповіді на запитання радник не надав.

Від самого початку нардеп зазначала, що бути представником ЛГБТ — це не норма, а психофізіологічне відхилення, але дискримінація за фізичним чи психологічним станом є неприпустимою.

За словами Безуглої, не можна прийняти людину на роботу тільки через її приналежність до ЛГБТ, якщо в іншого кандидата кращі навички. Також неприпустимо відмовляти людині в роботі не через її кваліфікацію, а через те, що вона — представник ЛГБТ.

Нагадаємо, нещодавно дочка президента Камеруну потрапила в ЛГБТ-скандал. В африканській країні заборонені одностатеві зв'язки, а Бренда Бійя показала фото поцілунку з багаторічною подругою, бразильською моделлю Лайонс Валенсою.

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