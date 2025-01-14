"Осторожнее с тематикой": советник Зеленского обратил внимание на заявления Безуглой об ЛГБТ

Утверждения нардепа о том, что ЛГБТ — это отклонение от нормы и болезнь, заинтересовали советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина. Он призвал быть осторожнее с такой тематикой, в ответ ему задали провокационный вопрос.

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Публикация народного депутата, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяны Безуглой о том, что ЛГБТ — это отклонение от нормы и болезнь, заинтересовала советника президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина. В Украине, по его утверждению, не так много людей, которые считают политика нормальной.

"Что интересно, не так много людей можно встретить, которые считают вас нормальной. Поэтому, пожалуйста, осторожнее с такой тематикой и не оскорбляйте людей", — отметил он.

В ответ Безуглая посоветовала Литвину поговорить с Зеленским по поводу накопившихся проблем в ВСУ. Литвин на это ответил: "многим не мешало бы видеть пределы своей компетенции"

Советник президента добавил, что не вмешивается в вопрос управления армией, так как не разбирается в этом. Он призвал Безуглую не оскорблять людей, а нардеп спросила его: "Вы гей?". Ответ на вопрос советник не предоставил.

Изначально нардеп отмечала, что быть представителем ЛГБТ — это не норма, а психофизиологическое отклонение, но дискриминация по физическому или психологическому состоянию недопустимо.

По словам Безуглой, нельзя принять человека на работу только из-за его принадлежности к ЛГБТ, если у другого кандидата лучшие навыки. Также недопустимо отказывать человеку в работе не из-за его квалификации, а из-за того, что он — представитель ЛГБТ.

Напомним, недавно дочь президента Камеруна попала в ЛГБТ-скандал. В африканской стране запрещены однополые связи, а Бренда Бийя показала фото поцелуя с многолетней подругой, бразильской моделью Лайонс Валенсой.

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