Безуглая назвала ЛГБТ "болезнью": военный предложил ей посмотреть на однополые пары в рядах ВСУ

По мнению нардепа, гомосексуальная ориентация — это отклонение от нормы и не стоит ее рекламировать. Глава объединения "Военные ЛГБТ+" Виктор Пилипенко считает, что такие воззрения "обесценивают смерти ряда защитников и уставы ВСУ".

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Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая поделилась мнением о представителях ЛГБТ. Данное состояние — это отклонение от нормы, а с научной точки зрения — болезнь, уверена она.

"Родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин — это состояния, сопровождающие человека в течение жизни. Они накладывают определенные ограничения на реализацию личности — как физические, так и социальные", — заметила политик.

Человек с гомосексуальной ориентацией, вероятно, не сможет или не захочет родить детей. Поэтому он может выпасть из процесса естественного отбора и передачи своей генетики следующим поколениям, продолжила она.

Политик подчеркнула что категорически против дискриминации, но публичное выпячивание отклонений от норм и подмена понятий недопустимы.

"Быть представителем ЛГБТ — это не норма, а психофизиологическое отклонение. Ожирение — это болезнь, которую нужно лечить. Дискриминация по физическому или психологическому состоянию, например, отказ человеку в работе не из-за его квалификации, а из-за того, что он ЛГБТ, недопустим. Принятие человека на работу только из-за его принадлежности к ЛГБТ, при условии, что другой кандидат имеет лучшие навыки, неправильно", — рассуждает Безуглая.

Высказывания Безуглой о геях: мнение военного ЛГБТ

На ее пост обратил внимание глава объединения "Военные ЛГБТ+", бывший военнослужащий 72 бригады "Черные Запорожцы" Виктор Пилипенко. Он предложил познакомить Безуглую с ЛГБТ-парами, которые сейчас защищают Украину от вторжения российской армии.

Замечания нардепа, по его оценкам, обесценивают смерти ряда защитников и уставы ВСУ. Все эти вопросы военный хотел бы обсудить с ней лично в мирном разговоре.

"Познакомить с нашим сообществом, с парами наших военных. Как нардеп госпожа Марьяна должна понимать, что ее слова имеют высокие требования ответственности и влияют на жизнь и судьбы земляков. Сейчас ее слова загоняют наши судьбы в состояние унижения и бесправия. Сравнение с болезнью здоровых людей без равных прав — это крайнее пренебрежение всех нас", — подчеркнул Пилипенко.

Напомним, в бизнес-школе при Киево-Могилянской академии отменили лекцию из-за высказывания преподавателя об ЛГБТ-людях. Организация Gender Zed посчитала общественного деятеля, философа Сергея Чаплыгина гомофобом и указала на это руководству академии.

Фокус ранее писал, как министр культуры и равноправия Норвегии Любна Джаффери оголила грудь в поддержку представителей ЛГБТ. Такой поступок вызвал бурные овации публики.