В университете отменили лекцию из-за слов лектора о ЛГБТ+: он отреагировал (фото)

Сергей Чаплыгин отреагировал на отмену лекции, отрицая гомофобию в своих словах. По мнению ученого, это инструмент для введения ЛГБТ-цензуры.

В бизнес-школе при Национальном университете "Киево-Могилянская академия" отменили лекцию из-за взглядов лектора на ЛГБТ+ людей. Об этом сообщила правозащитная организация Gender Zed.

"Вчера мы писали о том, что в бизнес школе при Киево-Могилянской академии будет проходить лекция гомофоба — Сергея Чаплыгина. Могилянка прокоммуницировала с нами и сообщила об отмене лекции. Спасибо нашему подписчику, который сообщил нам об этой ситуации. Спасибо администрации академии за быструю реакцию! Как они сами и написали: "Могилянка всегда была, есть и будет местом свободы, толерантности и безопасности", — говорится в сообщении.

Отмена лекции в Киево-Могилянской академии: что произошло

7 декабря философ, историк, социолог, общественный деятель Сергей Чаплыгин должен был провести лекцию. Организация Gender Zed задала вопрос, правильно ли "давать площадку гомофому в одном из лучших вузов страны", поскольку он "неустанно комментирует все, что связано с ЛГБТ+ людьми как в Украине, так и в мире".

"На человека всем этим борцам за права ЛГБТ глубоко наплевать. Их целью является уничтожение нашей цивилизации и создание на ее руинах "открытого общества" — глобалистического и тоталитарного", — такой пример высказывания преподавателя Сергея Чаплыгина привели в организации.

Реакция лектора на отмену лекции в академии

На отмену лекции в Киево-Могилянской академии отреагировал сам Сергей Чаплыгин.

"Моя позиция относительно этого явления. Нет никакой гомофобии. Это термин политической риторики и инструмент для введения ЛГБТ-цензуры", — написал он.

Сергей Чаплинский отметил, что использование термина "гомофобия" является репрессивной мерой, направленной против тех членов общества, которые не приемлют, чтобы гомосексуальный образ жизни был закреплен в обществе, но при этом не испытывают ненависти или необоснованного страха перед гомосексуальными индивидами.

"Критериями сексуальной нормы являются: парность, гетеросексуальность, половая зрелость партнеров, добровольность связи, стремление к обоюдному согласию, отсутствие физического и морального ущерба здоровью партнеров и других лиц. Расстройством сексуального предпочтения является: любое отклонение от нормы в сексуальном поведении, независимо от его проявлений и характера, степени проявленности и этиологических факторов. Это понятие включает расстройства в смысле отклонения как от медицинских, так и от социальных норм", — добавил историк и социолог.

Реакция Чаплыгина

От Национального университета "Киево-Могилянская академия" реакции не было.

Напомним, в субботу и воскресенье 23 и 24 ноября, в столице было запланировано тематическое образовательное мероприятие, посвященное ЛГБТ+ тематике. В эти дни организация "КиевПрайд" решила провести в столице мероприятие, однако дата была выбрана не очень удачная, ведь 23 ноября в Украине чествуют жертв Голодомора. После критики мероприятие решили перенести.