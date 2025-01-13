Безугла назвала ЛГБТ "хворобою": військовий запропонував їй подивитися на одностатеві пари в лавах ЗСУ

На думку нардепа, гомосексуальна орієнтація — це відхилення від норми і не варто її рекламувати. Голова об'єднання "Військові ЛГБТ+" Віктор Пилипенко вважає, що такі погляди "знецінюють смерті низки захисників і статути ЗСУ".

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Народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла поділилася думкою про представників ЛГБТ. Цей стан — це відхилення від норми, а з наукової точки зору — хвороба, впевнена вона.

"Народитися геєм, мати псоріаз чи алергію на пеніцилін — це стани, які супроводжують людину протягом життя. Вони накладають певні обмеження на реалізацію особистості — як фізичні, так і соціальні", — зауважила політик.

Людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, не зможе або не захоче народити дітей. Тому вона може випасти з процесу природного добору і передачі своєї генетики наступним поколінням, продовжила вона.

Політикиня наголосила, що категорично проти дискримінації, але публічне випинання відхилень від норм і підміна понять неприпустимі.

"Бути представником ЛГБТ — це не норма, а психофізіологічне відхилення. Ожиріння — це хвороба, яку потрібно лікувати. Дискримінація за фізичним або психологічним станом, наприклад, відмова людині в роботі не через її кваліфікацію, а через те, що вона ЛГБТ, неприпустима. Прийняття людини на роботу тільки через її приналежність до ЛГБТ, за умови, що інший кандидат має кращі навички, є неправильним", — міркує Безугла.

Висловлювання Безуглої про геїв: думка військового ЛГБТ

На її пост звернув увагу голова об'єднання "Військові ЛГБТ+", колишній військовослужбовець 72 бригади "Чорні Запорожці" Віктор Пилипенко. Він запропонував познайомити Безуглу з ЛГБТ-парами, які зараз захищають Україну від вторгнення російської армії.

Зауваження нардепа, за його оцінками, знецінюють смерті низки захисників і статути ЗСУ. Усі ці питання військовий хотів би обговорити з нею особисто в мирній розмові.

"Познайомити з нашою спільнотою, з парами наших військових. Як нардеп пані Мар'яна має розуміти, що її слова мають високі вимоги відповідальності та впливають на життя і долі земляків. Наразі її слова заганяють наші долі у стан приниження та безправ'я. Порівняння з хворобою здорових людей без рівних прав — це крайня зневага всіх нас", — наголосив Пилипенко.

Нагадаємо, у бізнес-школі при Києво-Могилянській академії скасували лекцію через висловлювання викладача про ЛГБТ-людей. Організація Gender Zed вважала громадського діяча, філософа Сергія Чаплигіна гомофобом і вказала на це керівництву академії.

Фокус раніше писав, як міністр культури і рівноправності Норвегії Любна Джаффері оголила груди на підтримку представників ЛГБТ. Такий вчинок викликав бурхливі овації публіки.