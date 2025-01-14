Ведущий Алексей Суханов обматерил нардепа Марьяну Безуглую из-за слов об ЛГБТ (скриншот)

Ведущий проекта "Говорит вся страна" Алексей Суханов резко осудил высказывания народного депутата Марьяны Безуглой относительно ЛГБТ-сообщества.

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Телеведущий и ведущий проекта "Говорит вся страна" Алексей Суханов резко отреагировал на высказывания народного депутата Марьяны Безуглой об ЛГБТ-сообществе. В своем Instagram Суханов назвал депутата "еб***той стервой", комментируя ее заявления, в которых она назвала ЛГБТ "отклонением от нормы" и "болезнью".

Алексей Суханов, который неоднократно высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества, отметил, что подобные высказывания политиков недопустимы в современном обществе. Своим комментарием он вызвал активную дискуссию в соцсетях, где большинство пользователей поддержали его позицию.

Так, Алексей поделился новостью о Безуглой подписав словами: "Е****нутая ст**ва. Как они все за**бали".

Алексей Суханов о Марьяне Безуглой Фото: скрин

Что сказала Марьяна Безуглая?

В своей заметке в соцсетях народный депутат, которая является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики, заявила, что ЛГБТ — это "отклонение от нормы" и "психофизиологическое отклонение".

"Родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин — это состояния, которые сопровождают человека в течение жизни. Они накладывают определенные ограничения на реализацию личности — как физические, так и социальные", — отметила Безуглая.

Политик подчеркнула, что категорически против дискриминации, но считает недопустимым "выпячивание отклонений" и "подмену понятий".

Реакция сообщества ЛГБТ и активистов

На высказывания Безуглой отреагировал председатель объединения "Военные ЛГБТ+", бывший военнослужащий Виктор Пилипенко. Он отметил, что слова депутата обесценивают вклад представителей ЛГБТ в борьбе за независимость Украины.

"Ее заявления загоняют наши судьбы в состояние унижения и бесправия. Сравнение с болезнью здоровых людей без равных прав — это крайнее пренебрежение", — отметил Пилипенко, предложив депутату встретиться с военными ЛГБТ-сообщества для личного разговора.

Реакция советника президента Дмитрия Литвина на заявления Марьяны Безуглой об ЛГБТ

Высказывания народного депутата Марьяны Безуглой об ЛГБТ как "отклонении от нормы" и "болезни" вызвали реакцию советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина. В своем комментарии Литвин призвал политика быть осторожнее с такими темами и не оскорблять людей.

"Что интересно, не так много людей можно встретить, которые считают вас нормальной. Поэтому, пожалуйста, осторожнее с такой тематикой и не оскорбляйте людей", — написал он.

Напомним, ранее мы писали, что Безуглая раскритиковала военного за "совет" наладить личную жизнь.

Кроме этого, Фокус писал, что Безуглая с ее критикой взялась за Мадьяра, тот в ответ назвал ее "ковбыцей": детали.