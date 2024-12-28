"Прекрасно все": Безуглая раскритиковала военного за "совет" наладить личную жизнь

Военнослужащий раскритиковал "совковые" порядки в украинской армии и обвинил политическую силу "Слуга народа" в этих проблемах. В ответ нардеп Марьяна Безуглая написала о ПТСР и ментальных проблемах украинцев.

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Пользователь соцсети X (Twitter), который пишет под аккаунтом FunnyKnight, раскритиковал народного депутата "Слуг народа" Марьяну Безуглую за проблемы в украинской армии. При этом автор посоветовал нардепу сосредоточиться на семейной жизни и "сапании лука". В ответ Безуглая вспомнила о ПТСР военных и о проблемах ментального развития некоторых украинцев. Фрагмент диалога с анонимом (вероятно, военнослужащим) нардеп опубликовала в заметке в X.

Безуглая разместила скриншот диалога с FunnyKnight, который состоялся 28 декабря. Скрины показывают: Безуглая написала, что украинцы часто используют бытовую коррупцию, чтобы "кум мог порешать". По ее мнению, это говорит о том, что Украина будет формироваться еще 20-30 лет, а до тех пор все будет идти в соответствии с уровнем развития народа.

Один из комментаторов, FunnyKnight, посоветовал ей завести "хорошего мужика", чтобы "нянчить детей" и "сажать лук". Тогда народный депутат предположила, что это именно ее собеседнику не хватает внимания, поэтому он дает подобные советы. Последняя фраза диалога — комментатор написал, что хочет из "шапито ВСУ" вернуться домой и обвинил политическую силу "Слуга народа" в том, что "шапито" не заканчивается. Также автор подытожил, что хотел бы сбежать "из совка", за который отвечают "зеленые" нардепы.

Скандал с Безуглой — диалог с комментатором в X Фото: Марьяна Безуглая / Telegram Скандал с Безуглой — заявление нардепа относительно поведения украинцев Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

В своей реакции на диалог с военным Безуглая обратила внимание на характер разговора между мужчиной и женщиной. Нардеп заметила во фразах собеседника "сексизм, самоуверенность, ПТСР и перекладывание ответственности". Также она назвала военного "поплавленным" и подытожила, что это — пример "общих проблем нашей ментальности и развития".

"В этом диалоге между мужчиной и женщиной "прекрасно" все", — саркастически написала она.

Скандал с Безуглой — реакция на советы завести мужа и детей Фото: Мар'яна Безугла / X (Twitter)

Под заметкой нардепа появилось с десяток комментариев. Некоторые пишут, что на самом деле ментальные проблемы не у военных, а у народных избранников из "Слуг народа". Также отмечали, что состоялся "перевод стрелок" с диалога политика и бойца ВСУ на диалог женщины с мужчиной.

Скандал с Безуглой — реакция комментаторов относительно советов о семье Фото: Мар'яна Безугла / X (Twitter) Скандал с Безуглой — ответы на диалог с военным Фото: Скриншот

Безуглая — сообщения о военных

Ранее Фокус писал о других публикациях Марьяны Безуглой относительно военных Сил обороны. Например, 26 декабря произошел дистанционный конфликт с командиром 414 Отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем майором Робертом Бровди с позывным "Мадьяр" и с командиром батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрием Федоренко. Нардеп заявила, что эти командиры якобы создают проблемы для Сил беспилотных систем, и заподозрила, что они готовятся к политической карьере. В ответ "Мадьяр" опубликовал видео, в котором политика назвал "ковбыцей" и заявил, что она "работает на врага".

Перед этим, 1 декабря, Безуглая раскритиковала назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками. По ее мнению, такое решение не своевременное, поскольку боевой генерал будет заниматься не фронтом, а бумагами.

Напоминаем, 10 декабря нардеп Безуглая высказала предположение о намерениях Генштаба и офиса президента устранить главу Минцифры Михаила Федорова.