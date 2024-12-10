"Страшный сон Андрея Борисовича": Безуглая обвинила Ермака и Сырского в отстранении Федорова

Депутат заявила, что отстранение вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий от закупки дронов затормозило этот процесс в несколько раз.

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объединились против вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова. То, что у него забрали полномочия на закупку дронов для Сил обороны затормозило этот процесс в несколько раз. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

"Как только Михаила Федорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически — буквально за месяц в несколько раз. А Министерство обороны за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов. Почему его отстранили? Из-за интриг Ермака и Сырского. Страшный сон Андрея Борисовича — это молодой, амбициозный и своенравный Федоров в роли министра обороны", — написала Безуглая.

Она заявила, что Андрей Ермак мыслит политически и воспринимает Федорова как конкурента. Депутат также считает, что Александр Сырский "ненавидит" Федорова, потому что тот якобы вмешивается в военные блюда и "неоднократно ломал планы "совкам".

Напомним, что 2 декабря Марьяна Безуглая раскритиковала отсутствие фортификационных сооружений на Харьковщине. Это позволяет россиянам перебираться через реку Оскол и закрепляться.

1 декабря нардеп Безуглая раскритиковала назначение генерал-майора Михаила Драпатого, командующим Сухопутными войсками. Она заявила, что новые назначения Генштаба ВСУ похожи на "российскую спецоперацию".