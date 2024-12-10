"Страшний сон Андрія Борисовича": Безугла звинуватила Єрмака та Сирського у відстороненні Федорова

Депутатка заявила, що відсторонення віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій від закупівлі дронів загальмувало цей процес у кілька разів.

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський об'єдналися проти віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Те, що у нього забрали повноваження на закупівлю дронів для Сил оборони загальмувало цей процес у кілька разів. Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбук.

"Як тільки Михайла Федорова відсторонили від роботи з дронами, закупівлі та розвиток цього напряму впали критично — буквально за місяць у кілька разів. А Міністерство оборони за весь 2024 рік майже не закупило жодних дронів. Чому його відсторонили? Через інтриги Єрмака та Сирського. Страшний сон Андрія Борисовича — це молодий, амбітний та норовливий Федоров у ролі міністра оборони", — написала Безугла.

Вона заявила, що Андрій Єрмак мислить політично та сприймає Федорова як конкурента. Депутатка також вважає, що Олександр Сирський "ненавидить" Федорова, бо той нібито втручається у військові страви і "неодноразово ламав плани "совкам".

Нагадаємо, що 2 грудня Мар'яна Безугла розкритикувала відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині. Це дозволяє росіянам перебиратися через річку Оскіл і закріплюватися.

1 грудня нардепка Безугла розкритикувала призначення генерал-майора Михайла Драпатого, командувачем Сухопутними військами. Вона заявила, що нові призначення Генштабу ЗСУ схожі на "російську спецоперацію".