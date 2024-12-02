За 2 роки ніхто нічого не зробив: Безугла розкритикувала відсутність фортифікацій на Харківщині

Депутатка вважає, що зараз замість депутатів недоторканими стали генерали, які 2 роки не займалися укріпленнями.

На Харківщині за два роки після звільнення не було збудовано належних фортифікаційних споруд. Це дозволяє росіянам перебиратися через річку Оскіл і закріплюватися. Про це у своєму фейсбуку пише народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Яке раціональне пояснення того, що за два роки після звільнення Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з Росією не побудовані фортифікації? Питання риторичне. Росіяни переходять Оскіл, а далі — Борова, Ізюм, Балаклія. Все повторюється", — пише вона.

Вона заявила, що зараз не депутати недоторкані, а генерали, тож не несуть за це відповідальності.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в травні 2024 року повідомляв, що усі роботи щодо встановлення тетраедрів, заплановані на 2023 рік, виконані на 100%. Про що є відповідні висновки органів контролю.

"Частину робіт, згідно з планом, розпочали виконувати вже у 2024-му, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість", — заявив Синєгубов.

9 квітня президент Володимир Зеленський відвідав Харківську область та оглянув оборонні споруди й укріплення біля кордону з країною-агресором Росією.

Зеленський сказав, що Харківська область — дуже важливий напрямок, тож Україна має бути готова, а росіяни "повинні бачити, що ми готові оборонятися". Також українці мають розуміти, що Україна підготувалася до можливого наступу ворога, додав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов тоді розповів, що біля кордону створено розгалужену систему траншей, бліндажів та інших укриттів. У регіоні обладнують "зуби дракона" та протитанкові рови.

Нагадаємо, що 1 грудня нардепка Безугла розкритикувала призначення бойового офіцера, генерал-майора Михайла Драпатого, командувачем Сухопутними військами. Вона заявила, що нові призначення Генштабу ЗСУ схожі на "російську спецоперацію".

Також 8 листопада народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала ексдепутатку Надію Савченко. Вона звинуватила льотчицю у наступі росіян на місто Покровськ на Донеччині і закликала СБУ перевірити Героїню України.