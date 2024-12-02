За 2 года никто ничего не сделал: Безуглая раскритиковала отсутствие фортификаций на Харьковщине

Депутат считает, что сейчас вместо депутатов неприкосновенными стали генералы, которые 2 года не занимались укреплениями.

На Харьковщине за два года после освобождения не было построено надлежащих фортификационных сооружений. Это позволяет россиянам перебираться через реку Оскол и закрепляться. Об этом в своем Facebook пишет народный депутат Марьяна Безуглая.

"Какое рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковщины на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше — Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется", — пишет она.

Она заявила, что сейчас не депутаты неприкосновенны, а генералы, но не несут за это ответственность.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в мае 2024 года сообщал, что все работы по установке тетраэдров, запланированные на 2023 год, выполнены на 100%. О чем есть соответствующие выводы контролирующих органов.

"Часть работ согласно плану начали выполнять уже в 2024-м, но работы были приостановлены на некоторых участках из-за постоянных обстрелов. Они будут выполнены, когда физически для этого будет возможность", — заявил Синегубов.

9 апреля президент Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и осмотрел оборонительные сооружения и укрепления у границы со страной-агрессором Россией.

Зеленский сказал, что Харьковская область — очень важное направление, и Украина должна быть готова, а россияне "должны видеть, что мы готовы обороняться". Также украинцы должны понимать, что Украина подготовилась к возможному наступлению врага, добавил он.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов тогда рассказал, что возле границы создана разветвленная система траншей, блиндажей и других укрытий. В регионе оборудуют "зубы дракона" и противотанковые рвы.

Напомним, что 1 декабря нардеп Безуглая раскритиковала назначение боевого офицера, генерал-майора Михаила Драпатого, командующим Сухопутными войсками. Она заявила, что новые назначения Генштаба ВСУ похожи на "российскую спецоперацию".

Также 8 ноября народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала экс-депутата Надежду Савченко. Она обвинила летчицу в наступлении россиян на город Покровск в Донецкой области и призвала СБУ проверить Героиню Украины.