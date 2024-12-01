"Российская операция" и потеря Покровска: Безуглая раскритиковала назначение Драпатого в Генштаб

Одни из самых боеспособных бригад, держащих оборону в Курской области и под Краматорском, потеряли командиров, которые получили назначения в Генштабе ВСУ, отметила нардеп Марьяна Безуглая. По ее мнению, это может ухудшить ситуацию на фронте и приведет к потере новых городов.

Из-за назначения боевого офицера, генерал-майора Михаила Драпатого, командующим Сухопутными войсками, Украина может потерять Покровск в Донецкой области еще до января 2025 года. Новый командующий имеет успешный опыт остановки наступления ВС РФ, тем временем его отправили на должность, на которой он будет заниматься терцентрами комплектования (ТЦК) и созданием "бумажных бригад". О том, что новые назначения Генштаба ВСУ похожи на "российскую спецоперацию", народный депутат Марьяна Безуглая написала в Telegram-канале.

Сообщение Безуглой появилось 1 декабря, через два дня после заявления президента Владимира Зеленского и Генштаба об изменениях в командовании, когда на новые должности назначили Михаила Драпатого, Павла Палису, Олега Апостола. Нардеп напомнила, что благодаря Драпатому, который командовал 93 ОМБр, удалось остановить попытку ВС РФ захватить Краматорск. Этот командир, а также начальник штаба 93 бригады Павел Палиса, являются боевыми офицерами, напомнила политик. Однако их зачем-то забрали с фронта, а не отправили, например, на другой опасный участок. По ее словам, боевые офицеры теперь будут заниматься мобилизационными вопросами в Сухопутных войсках ВСУ, и это является "почетным повышением" в "наиболее проблемном "гнилом" звене военного управления". По мнению Безуглой, такие действия Генштаба могут привести к потере Покровска до "инаугурации Трампа" и похожи на "российскую спецоперацию".

"Мы теряем лучшего боевого менеджера, а риск потери Донецкой области до инаугурации Трампа возрастает в разы. Вся эта ситуация выглядит как спланированная российская операция", — написала нардеп.

Кроме того, Безуглая упомянула о том, что с фронта забрали командующего 95 ОДШБр Олега Апостола. Политик заявила, что из-за отзыва Апостола в Киев "дополнительно увеличиваются боевые риски" в Курской области РФ, где воюет бригада.

Генштаб ВСУ — Безуглая о Драпатом Фото: Скриншот Генштаб ВСУ — Безуглая о Драпатом и проблемах на фронте Фото: Скриншот

Назначение в Генштабе ВСУ — реакция военных, экспертов, активистов

Военный журналист, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов записал видео, среди прочего, посвященное Драпатому, Палисе и Апостолу. На видео говорится о том, что решения командования могут свидетельствовать о попытке улучшить боеспособность и управление в армии. Однако изменения произойдут только в случае, когда офицеры получат реальные рычаги влияния на ситуацию, слышно на видео. Бутусов заявил, что "пока все три назначения качественные".

О действиях командования несколько слов сказал волонтер и общественный активист Сергей Стерненко. По словам волонтера, "это важная поворотная точка" и важно, чтобы офицерам дали работать, а "не связывали руки и плели интриги вокруг них".

Командир 414 отдельного полка ОПУБАС ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" также отреагировал на новые назначения в Генштабе. Военный прежде всего выразил поддержку решению главнокомандующего Александра Сырского и офицерам, которые получили новые обязанности. Впрочем, он задает риторические вопросы относительно того, уместно ли проводить кардинальные кадровые изменения в условиях обострения на фронте.

Военный эксперт Денис Попович в интервью медиа NV объяснил, что Драпатый, и другие офицеры, пользуются авторитетом среди военнослужащих. По его мнению, опыт, например, экс-командира 93 бригады используют для качественной подготовки вновь созданных бригад ВСУ.

Новые назначения в Генштабе ВСУ

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил об изменениях в Генштабе ВСУ. Генерал-майор Михаил Драпатый, командир 93 бригады ВСУ, станет командующим Сухопутными войсками, полковник Олег Апостол — заместителем командующего ВСУ, полковник Павел Палиса — заместителем руководителя офиса президента.

Ранее Фокус писал, что Михаил Драпатый — кадровый офицер, который в 2014 году на бронемашине ворвался в Мариуполь и вместе с бойцами 72 ОМБр помешал оккупации города пророссийскими боевиками. Во время полномасштабного вторжения РФ, среди прочего, освобождал Херсонскую область в 2022 году и принял участие в обороне Харьковской области, помешав россиянам прорваться в областной центр весной 2024.

Напоминаем, 22 ноября в медиа сообщили об изменении структуры управления войсками — о развитии системы корпуса-бригады.