"Прекрасно все": Безугла розкритикувала військового за "пораду" налагодити особисте життя

Військовослужбовець розкритикував "совкові" порядки в українській армії та звинуватив політичну силу "Слуга народу" у цих проблемах. У відповідь нардепка Мар'яна Безугла написала про ПТСР та ментальні проблеми українців.

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Користувач соцмережі X (Twitter), який пише під акаунтом FunnyKnight, розкритикував народну депутатку "Слуг народу" Мар'яну Безуглу за негаразди в українській армії. При цьому автор порадив нардепці зосередитись на сімейному житті та "сапанні цибулі". У відповідь Безугла згадала про ПТСР військових і про проблеми ментального розвитку деяких українців. Фрагмент діалогу з анонімом (ймовірно, військовослужбовцем) нардепка опублікувала у дописі в X.

Безугла розмістила скриншот діалогу з FunnyKnight, який відбувся 28 грудня. Скрини показують: Безугла написала, що українці часто використовують побутову корупцію, щоб "кум міг порішати". На її думку, це говорить про те, Україна буде формуватись ще 20-30 років, а доти все ітиме відповідно до рівня розвитку народу.

Один з коментаторів, FunnyKnight, порадив їй завести "хорошого мужика", щоб "няньчити дітей" та "сапати цибулю". Тоді народна депутатка припустила, що це саме її співрозмовнику не вистачає уваги, тому він дає подібні поради. Остання фраза діалогу — коментатор написав, що хоче з "шапіто ЗСУ" повернутись додому та звинуватив політичну силу "Слуга народу" у тому, що "шапіто" не закінчується. Також автор підсумував, що хотів би втекти "з совка", за який відповідають "зелені" нардепи.

Скандал з Безуглою — діалог з коментатором в X Фото: Мар'яна Безугла / Telegram Скандал з Безуглою — заява нардепки щодо поведінки українців Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

У своїй реакції на діалог з військовим Безугла звернула увагу на характер розмови між чоловіком та жінкою. Нардепка помітила у фразах співрозмовника "сексизм, самовпевненість, ПТСР та перекладання відповідальності". Також вона назвала військового "поплавленим" і підсумувала, що це — приклад "загальних проблем нашої ментальності та розвитку".

"У цьому діалозі між чоловіком та жінкою "прекрасно" все", — саркастично написала вона.

Скандал з Безуглою — реакція на поради завести чоловіка та дітей Фото: Мар'яна Безугла / X (Twitter)

Під дописом нардепки з'явилось з десяток коментарів. Дехто пише, що насправді ментальні проблеми не у військових, а у народних обранців зі "Слуг народу". Також зауважували, що відбулось "переведення стрілок" з діалогу політика і бійця ЗСУ на діалог жінки з чоловіком.

Скандал з Безуглою — реакція коментаторів щодо порад про сім'ю Фото: Мар'яна Безугла / X (Twitter) Скандал з Безуглою — відповіді на діалог з військовим Фото: Скриншот

Безугла — дописи щодо військових

Раніше Фокус писав про інші публікації Мар'яни Безуглої щодо військових Сил оборони. Наприклад, 26 грудня стався дистанційний конфлікт з командиром 414 Окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем майором Робертом Бровді з позивним "Мадяр" та з командиром батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрієм Федоренком. Нардепка заявила, що ці командири начебто створюють проблеми для Сил безпілотних систем, і запідозрила, що вони готуються до політичної кар'єри. У відповідь "Мадяр" опублікував відео, в якому політикиню назвав "ковбицею" та заявив, що вона "працює на ворога".

Перед цим, 1 грудня, Безугла розкритикувала призначення генерал-майора Михайла Драпатого командувачем Сухопутними військами. На її думку, таке рішення не вчасне, оскільки бойовий генерал займатиметься не фронтом, а паперами.

Нагадуємо, 10 грудня нардепка Безугла висловила припущення щодо намірів Генштабу та офісу президента усунути очільника Мінцифри Михайла Федорова.