"Я там не зміг": ведучий Суханов виїхав з України та повернувся завчасно, в чому причина (відео)

Український телеведучий Олексій Суханов виїжджав на кілька днів з України до Латвії, де має квартиру в місті Юрмала. Він пояснив, що перетинати кордон під час відпустки йому дозволяє бронювання від телеканалу.

Related video

Ведучий виїхав до Латвії потягом. У випуску програми "Ранок у великому місті", опублікованому 8 серпня, він зізнався, що не приховував поїздку, проте й афішувати її не хотів.

Олексій Суханов розповів, навіщо виїжджав з України. На відео з 2:50.

"Нащо мені це показувати? Розумієте, я вважаю, що це неввічливо і недоречно зараз. Багато хто не може виїжджати. Нащо мені це робити? Це не привід і не час для хизування", — сказав Олексій Суханов.

Він наголосив, що дотримувався законодавства, яке дозволяє перетинати кордон за наявності бронювання.

"Зараз чинним законодавством дозволено поїхати у відпустку, якщо у тебе є бронювання. У мене є бронювання, я взяв відпустку і поїхав", — розповів ведучий.

За його словами, відпустка була оформлена з 18 по 25 липня. Проте він повернувся до України раніше, бо тут лишився його песик Арті.

"Оформлював на 10 днів, а повернувся за 5, тому що я там не зміг. Це як раз були жахливі обстріли. І я вже не міг, тому що у мене ж тут Арті залишався, я не міг його з собою взяти", — пояснив Суханов.

Хто такий Олексій Суханов

Ведучий Олексій Суханов народився в Росії, та у 2011 почав будувати кар'єру на українському телебаченні, а у 2014-му обрав для життя Україну. За роки життя в українському суспільстві він вивчив мову, а у 2022 році отримав український паспорт і зрікся російського громадянства.

У вересні 2024 року Суханов пояснював, що отримав бронювання від мобілізації як працівник каналу "1+1", та всі його дані оновлено згідно з вимогами закону.

"Я працюю там, де я маю працювати, де я більш ефективний. Я схиляюся перед тими, хто боронить Україну", — казав ведучий.

Нагадаємо, 4 серпня Олексій Суханов виступив проти планів російського шоумена Максима Галкіна дати концерт в Україні.