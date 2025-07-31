Звезда сериала "Школа" снимается у россиян и убрал все упоминания об Украине (фото)
Украинский актер Даниил Черкас (Даня Вегас), вероятно, вернулся в Россию и снимается в российском сериале. Ранее он поддерживал Украину, однако уже убрал упоминания об этом.
Актер и блогер родом из Северодонецка сейчас проживает в Великобритании, но имеет менеджера из РФ и является участником многих российских кастингов. Об этом стало известно из его соцсетей.
Даня Вегас, который стал известным благодаря роли в украинском сериале "Школа", появился в трейлере нового российского фильма и удалил из своих соцсетей сообщения о войне России против Украины.
Блогер поделился трейлером к российскому фильму "Твое сердце будет разбито", снятого по мотивам одноименного романа Анны Джейн.
Он исполняет главную роль в ленте. А проект снят компаниями "Ол Медиа Компани", онлайн-кинотеатром START, "Свердловской киностудией" при поддержке Фонда кино РФ. Съемки, вероятно, также проходили на территории России.
Где сейчас Даня Вегас
Недавно Вегас жил в Лондоне, публично заявлял о полном отказе от российского контента и осуждал вторжение России в Украину. Теперь же актер удалил все сообщения, связанные с войной, и сотрудничает с россиянами.
Украинцы быстро раскритиковали звезду сериала "Школа" за такую позицию:
- "Дань, ну как так..." — написал блогер Олег Машуковский.
- "Сначала мы называем войну войной войной, говорим какая плохая Россия и как жаль людей из Украины, а теперь рекламируем клипы ВК, снимаемся в России в российском сериале. И на секунду человеку 27 лет. Может уже пора определиться?".
- "Ты на самом деле очень подходишь на эту роль... просто жаль, что украинец взял и поехал в страну врага во время полномасштабной войны, а теперь еще и будет платить им деньги на армию и оружие".
- "Когда бабки не пахнут".
Интересно, что Черкас закрыл расположение своего аккаунта в Instagram, но в био видны контакты его российского менеджера.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Тем временем дом в Киеве, где находилась харьковская блогерша Русалочка Хл, попал под российскую атаку дронами и ракетами 31 июля.
- Российского комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса Калининград-Москва из-за неадекватного поведения в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, певица Roxolana, настоящее имя которой Роксоляна Сирота, публично сообщила о первой беременности.