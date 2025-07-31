Звезда сериала "Школа" снимается у россиян и убрал все упоминания об Украине (фото)

Украинский актер Даниил Черкас (Даня Вегас), вероятно, вернулся в Россию и снимается в российском сериале. Ранее он поддерживал Украину, однако уже убрал упоминания об этом.

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Актер и блогер родом из Северодонецка сейчас проживает в Великобритании, но имеет менеджера из РФ и является участником многих российских кастингов. Об этом стало известно из его соцсетей.

Даня Вегас, который стал известным благодаря роли в украинском сериале "Школа", появился в трейлере нового российского фильма и удалил из своих соцсетей сообщения о войне России против Украины.

Блогер поделился трейлером к российскому фильму "Твое сердце будет разбито", снятого по мотивам одноименного романа Анны Джейн.

Он исполняет главную роль в ленте. А проект снят компаниями "Ол Медиа Компани", онлайн-кинотеатром START, "Свердловской киностудией" при поддержке Фонда кино РФ. Съемки, вероятно, также проходили на территории России.

Даня Вегас снялся в российском фильме Фото: Instagram

Где сейчас Даня Вегас

Недавно Вегас жил в Лондоне, публично заявлял о полном отказе от российского контента и осуждал вторжение России в Украину. Теперь же актер удалил все сообщения, связанные с войной, и сотрудничает с россиянами.

Украинцы быстро раскритиковали звезду сериала "Школа" за такую позицию:

"Дань, ну как так..." — написал блогер Олег Машуковский.

"Сначала мы называем войну войной войной, говорим какая плохая Россия и как жаль людей из Украины, а теперь рекламируем клипы ВК, снимаемся в России в российском сериале. И на секунду человеку 27 лет. Может уже пора определиться?".

"Ты на самом деле очень подходишь на эту роль... просто жаль, что украинец взял и поехал в страну врага во время полномасштабной войны, а теперь еще и будет платить им деньги на армию и оружие".

"Когда бабки не пахнут".

Интересно, что Черкас закрыл расположение своего аккаунта в Instagram, но в био видны контакты его российского менеджера.

Даниил Черкас, вероятно, находится в РФ Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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