Известная украинская певица впервые беременна: кто вероятный отец (фото)
28-летняя украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксоляна Сирота, публично сообщила о первой беременности. На свой день рождения артистка показала "самый лучший подарок".
Новостью Roxolana поделилась в Instagram по случаю своего 28-летия, которое она отметила 30 июля.
Артистка, которую называют невесткой Юрия Бойко, опубликовала снимок, на котором позирует в небесном боди и светлых джинсах на фоне поля. На фото Сирота держала свой заметно округлый животик и улыбалась на камеру.
"Самый лучший подарок", — лаконично подписала кадр певица.
Больше подробностей Сирота раскрывать не стала, оставив тайной пол ребенка и дату родов.
А звездные друзья будущей мамы начали активно ее поздравлять:
- "Аааай поздравляем!!!" — написала Надя Дорофеева.
- "Это супер!" — обратился к Роксоляне Виталий Козловский.
- "Аааа поздравляю тебя красавица. А я знала. По лицу очень видно было. Красавица", — отметила Джамала.
- "Ваааау! Поздравляю, такая хорошая новость", — написала Злата Огневич.
ROXOLANA — невестка Бойко?
Певице долгое время приписывают отношения с сыном бывшего нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко. Сама ROXOLANA отказывается публично комментировать личную жизнь, скрывая персону своего мужа. Более того, артистка на вопрос о семейных связях с Бойко прямо не отвечает, подчеркивая лишь, что тот точно не финансирует ее карьеру.
"Я не скрываю. Я просто это не транслирую. Это из уважения к моему молодому человеку. Он очень закрытый, интроверт и никогда не стремился к публичности. И только поэтому я не транслирую, не только во время моей шоу-бизнесовой деятельности, но и задолго до того, когда мы встречались. А встречались мы очень много лет", — говорила ROXOLANA в комментарии "Люкс FM".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Певица ответила на упреки, что ее карьеру спонсирует пророссийская партия ОПЗЖ.
- Старшая дочь Оли Поляковой Мария официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли и ответила на слухи о беременности.
Кроме того, жених Леси Никитюк Дмитрий Бабчук признался, как ему впервые находиться в роли отца.