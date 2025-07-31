Известная украинская певица впервые беременна: кто вероятный отец (фото)

28-летняя украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксоляна Сирота, публично сообщила о первой беременности. На свой день рождения артистка показала "самый лучший подарок".

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Новостью Roxolana поделилась в Instagram по случаю своего 28-летия, которое она отметила 30 июля.

Артистка, которую называют невесткой Юрия Бойко, опубликовала снимок, на котором позирует в небесном боди и светлых джинсах на фоне поля. На фото Сирота держала свой заметно округлый животик и улыбалась на камеру.

Роксолана впервые беременна Фото: ROXOLANA/Instagram

"Самый лучший подарок", — лаконично подписала кадр певица.

Больше подробностей Сирота раскрывать не стала, оставив тайной пол ребенка и дату родов.

А звездные друзья будущей мамы начали активно ее поздравлять:

"Аааай поздравляем!!!" — написала Надя Дорофеева.

"Это супер!" — обратился к Роксоляне Виталий Козловский.

"Аааа поздравляю тебя красавица. А я знала. По лицу очень видно было. Красавица", — отметила Джамала.

"Ваааау! Поздравляю, такая хорошая новость", — написала Злата Огневич.

ROXOLANA — невестка Бойко?

Певице долгое время приписывают отношения с сыном бывшего нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко. Сама ROXOLANA отказывается публично комментировать личную жизнь, скрывая персону своего мужа. Более того, артистка на вопрос о семейных связях с Бойко прямо не отвечает, подчеркивая лишь, что тот точно не финансирует ее карьеру.

"Я не скрываю. Я просто это не транслирую. Это из уважения к моему молодому человеку. Он очень закрытый, интроверт и никогда не стремился к публичности. И только поэтому я не транслирую, не только во время моей шоу-бизнесовой деятельности, но и задолго до того, когда мы встречались. А встречались мы очень много лет", — говорила ROXOLANA в комментарии "Люкс FM".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, жених Леси Никитюк Дмитрий Бабчук признался, как ему впервые находиться в роли отца.