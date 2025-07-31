Відома українська співачка вперше вагітна: хто ймовірний батько (фото)

28-річна українська співачка Roxolana, справжнє ім'я якої Роксоляна Сирота, публічно повідомила про першу вагітність. На свій день народження артистка показала "найкращий подарунок".

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Новиною Roxolana поділилася в Instagram з нагоди свого 28-річчя, яке вона відзначила 30 липня.

Артистка, яку називають невісткою Юрія Бойка, опублікувала знімок, на якому позує в небесному боді та світлих джинсах на фоні поля. На фото Сирота тримала свій помітно округлий животик та усміхалася на камеру.

Roxolana вперше вагітна Фото: ROXOLANA/Instagram

"Найкращий подарунок", — лаконічно підписала кадр співачка.

Більше подробиць Сирота розкривати не стала, залишивши таємницею стать дитини та дату пологів.

А зіркові друзі майбутньої мами почали активно її вітати:

"Аааай вітаємо!!" — написала Надя Дорофєєва.

"Це супер!" — звернувся до Роксоляни Віталій Козловський.

"Аааа вітаю тебе красуня. А я знала. По обличчю дуже видно було. Красуня", — зазначила Джамала.

"Вааау! Вітаю, така гарна новина", — написала Злата Огнєвіч.

ROXOLANA — невістка Бойка?

Співачці довгий час приписують стосунки із сином колишнього нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка. Сама ROXOLANA відмовляється публічно коментувати особисте життя, приховуючи персону свого чоловіка. Ба більше, артистка на запитання про сімейні звʼязки з Бойком прямо не відповідає, наголошуючи лише, що той точно не фінансує її карʼєру.

"Я не приховую. Я просто це не транслюю. Це з поваги до мого молодого чоловіка. Він дуже закритий, інтроверт і ніколи не прагнув публічності. І тільки через це я не транслюю, не тільки під час моєї шоубізнесової діяльності, а й задовго до того, коли ми зустрічалися. А зустрічалися ми дуже багато років", — казала ROXOLANA в коментарі "Люкс FM".

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