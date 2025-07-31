Российский комик-путинист Хрусталев устроил в самолете пьяные разборки: что там произошло

46-летнего российского комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса Калининград-Москва из-за неадекватного поведения в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого инцидента самолет задержали на 3,5 часа.

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Поссорился со стюардессой

По словам очевидцев, конфликт разгорелся после того, как стюардесса попросила комика показать билет. На это тот якобы ответил хамством: "Ты хорошо подумала? Проводи меня до кресла!".

Пока стюардесса обращалась к командиру, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, комик самовольно занял чужое место. В конце концов к самолету прибыли полицейские, которые вывели нарушителя общественного порядка из самолета и передали другим сотрудникам правоохранительных органов.

По информации источника, из-за дебоша рейс задержали на 3,5 часа, а самого Дмитрия Хрусталева доставили в Управление МВД.

Российский комик Дмитрий Хрусталев поддерживает политику Путина Фото: Instagram

Стоит отметить, что комик неоднократно признавал, что имеет проблемы с алкоголем. В 2020 году он заявлял об отказе от употребления спиртных напитков и хвастался, что занимается спортом. "Алкоголь мешал построить долгие отношения, поэтому не раз ссорился с девушками", — говорил артист в одном из своих интервью.

Позиция относительно войны в Украине

Дмитрий Хрусталев открыто поддерживает войну РФ с Украиной и занимается пропагандой. Он проводит культурные и развлекательные мероприятия для российских военных, в частности концерты КВН для служащих Росгвардии, которые воюют именно на территории Украины. Комик снимлся в шоу "Шаг к мечте", где проводил танковые учения с учениками из Макеевки (ныне оккупированная территория), обучая их стрелять во врагов России.

Хрусталев сравнил себя с Путиным: "Я сам из Ленинграда… такой же пацан, как и он", заявив, что Россия "не нападала, а лишь останавливала дебилов, которые хотят поработить мир".

3 февраля 2025 года его внесли в базу сайта "Миротворец" за пропаганду войны.

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