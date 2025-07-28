Заплаканная женщина билась в дверь, ведь ее не пустили в самолет: причина ссоры — ручная кладь (фото)

В аэропорту Софии произошел скандал с участием пассажирки авиакомпании Ryanair. Туристка пережила эмоциональный срыв после того, как ее не пустили на рейс из-за спора относительно размера ручной клади.

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Конфликт стал настолько резонансным, что к делу подключились депутаты парламента Болгарии. Власти начали официальное расследование. Детали раскрывает британский таблоид The Sun.

Очевидцы говорят, что конфликт начался, когда женщина стояла в очереди на посадку в автобус, чтобы доехать к самолету. Персонал заявил, что ее сумка не соответствует установленным габаритам и требовали дополнительной оплаты. Пассажирка возразила, продемонстрировав, что ее багаж все же помещается в габаритную рамку. Это зафиксировано на видео, которое быстро стало вирусным в сети.

"Сумка в конце концов помещается, но персонал все равно не пускает ее в самолет", — рассказал очевидец Николай Стефанов.

Эмоциональный срыв

После категорического отказа женщина не выдержала: начала плакать, стучать в дверь и умолять о помощи пограничников. В один момент она даже опустилась на колени, положив руку на стеклянную дверь, за которой другие пассажиры уже направлялись к самолету.

"Она умоляла вмешаться, но нам сказали, что рейс могут отменить, если мы не сядем в автобус. Пассажиры испугались и ушли", — добавил Стефанов.

Женщину заставили проверить ручную кладь Фото: Facebook

Гроздане Караджов, министр транспорта Болгарии, позже заявил, что требует проверки записей с камер видеонаблюдения и пообещал наложить "самый высокий штраф" на ответственного оператора.

Позиция компании

Компания Goldair Handling Bulgaria, которая обслуживала пассажиров, настаивает на профессионализме своих действий и отсутствии физического контакта с пассажиркой. В заявлении указано, что правила относительно багажа устанавливает исключительно авиакомпания, а обязанность персонала — только контролировать их выполнение.

Представитель Ryanair в комментарии для The Sun объяснил, что пассажирка купила самый дешевый билет, который позволяет брать только небольшую личную сумку. Из-за превышения габаритов ее попросили оплатить дополнительный сбор. Когда женщина отказалась и проявила агрессию, агент имел все основания не допустить ее на рейс.

Очевидец происшествия назвал поведение персонала "почти безжалостным", а реакцию женщины — результатом бессилия и публичного унижения.

Женщина встала на колени Фото: Facebook

Сейчас продолжается официальное расследование.

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