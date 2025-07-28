Женщина рассказала о жизни на круизном лайнере: без аренды и ипотеки, вся еда — бесплатная (фото)

Бывшая сотрудница круизного судна рассказала об особенностях работы в море. Женщине приходилось трудиться семь дней в неделю, но взамен она имела бесплатное жилье, питание и уникальную возможность увидеть мир.

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Анайя Дейзи раньше работала в отделе экскурсий на круизном лайнере, а сейчас путешествует по Таиланду и делится опытом работы в социальных сетях. Одна из последних историй в TikTok быстро стала популярной. Подробнее об истории этой женщины, — читайте в материале Фокуса.

Работа без перерывов

"Есть ли выходные дни во время работы на круизном лайнере? Этот вопрос мне задают очень часто, но ответ, к сожалению, нет — выходных у нас нет вообще", — пояснила Анайя.

По ее словам, большинство экипажа работает без выходных в течение всего контракта, который может длиться от трех до девяти месяцев. "Поскольку круиз работает почти каждый день, мы не имеем выходных, ведь у нас есть пассажиры, кто будет ухаживать за ними?" — пояснила женщина.

Компенсации вместо выходных

Несмотря на отсутствие полноценных выходных, Анайя отметила, что сотрудники имеют свободное время посреди дня. "Даже если мы работаем семь дней в неделю, это не значит, что вы будете работать целый день", — добавила она.

Путешественница перечислила многочисленные преимущества своей работы.

"Есть так много преимуществ работы на круизном лайнере. Еда бесплатная, мы можем есть в буфете для экипажа. Также не нужно платить аренду или налоги", — рассказала Анайя.

Анайя Дэйзи увидела мир Фото: TikTok

Она проживает с другими работниками в общем номере с двухъярусными кроватями, но считает это справедливой платой за возможность увидеть почти весь мир: "Просыпаться каждый день в новой стране — это буквально невероятно. У вас все равно есть время наслаждаться портами, куда мы заходим, и странами, которые посещаем".

Ее видео вызвало многочисленные комментарии и вопросы от заинтересованных пользователей. Один из комментаторов написал: "До девяти месяцев без выходного дня — это безумие!", другой добавил: "Звучит очень напряженно, но в то же время захватывает".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Диана Суворова, которая называет себя королевой бюджетной косметики, решила отдохнуть на круизном лайнере MSC Euribia. Своими впечатлениями женщина поделилась с подписчиками блога.

Кроме того, пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах.

К тому же в эксклюзивном интервью Фокусу цирковой акробат Григорий Мельников родом из Харькова рассказывает о своем опыте работы на круизном лайнере, заработной плате, условиях проживания и питания, а также раскрывает преимущества и недостатки профессии.