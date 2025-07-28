Жінка розказала про життя на круїзному лайнері: без оренди й іпотеки, вся їжа — безплатна (фото)

Колишня співробітниця круїзного судна розповіла про особливості роботи в морі. Жінці доводилося працювати сім днів на тиждень, але натомість вона мала безплатне житло, харчування та унікальну можливість побачити світ.

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Анайя Дейзі раніше працювала у відділі екскурсій на круїзному лайнері, а зараз подорожує Таїландом й ділиться досвідом роботи в соціальних мережах. Одна з останніх історій у TikTok швидко стала популярною. Детальніше про історію цієї жінки, — читайте у матеріалі Фокусу.

Робота без перерв

"Чи є вихідні дні під час роботи на круїзному лайнері? Це питання мені ставлять дуже часто, але відповідь, на жаль, ні — вихідних у нас немає взагалі", — пояснила Анайя.

За її словами, більшість екіпажу працює без вихідних протягом усього контракту, що може тривати від трьох до дев'яти місяців. "Оскільки круїз працює майже кожен день, ми не маємо вихідних, адже у нас є пасажири, хто буде доглядати за ними?" — пояснила жінка.

Компенсації замість вихідних

Попри відсутність повноцінних вихідних, Анайя зазначила, що співробітники мають вільний час посеред дня. "Навіть якщо ми працюємо сім днів на тиждень, це не означає, що ви працюватимете цілий день", — додала вона.

Мандрівниця перерахувала численні переваги своєї роботи.

"Є так багато переваг роботи на круїзному лайнері. Їжа безплатна, ми можемо їсти в буфеті для екіпажу. Також не потрібно платити оренду чи податки", — розповіла Анайя.

Анайя Дейзі побачила світ Фото: TikTok

Вона проживає з іншими працівниками у спільному номері з двоярусними ліжками, але вважає це справедливою платою за можливість побачити майже весь світ: "Прокидатися щодня в новій країні — це буквально неймовірно. Ви все одно маєте час насолоджуватися портами, куди ми заходимо, та країнами, які відвідуємо".

Її відео викликало численні коментарі та запитання від зацікавлених користувачів. Один з коментаторів написав: "До дев'яти місяців без вихідного дня — це божевілля!", інший додав: "Звучить дуже напружено, але водночас захоплює".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Діана Суворова, яка називає себе королевою бюджетної косметики, вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками блогу.

Крім того, пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах.

До того ж в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу цирковий акробат Григорій Мельников родом з Харкова розповідає про свій досвід роботи на круїзному лайнері, заробітну плату, умови проживання та харчування, а також розкриває переваги та недоліки професії.