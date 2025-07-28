Заплакана жінка билась у двері, бо її не пустили в літак: причина сварки — ручна поклажа (фото)

В аеропорту Софії стався скандал за участю пасажирки авіакомпанії Ryanair. Туристка пережила емоційний зрив після того, як її не пустили на рейс через суперечку щодо розміру ручної поклажі.

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Конфлікт набрав такого резонансу, що до справи долучилися депутати парламенту Болгарії. Влада розпочала офіційне розслідування. Деталі розкриває британський таблоїд The Sun.

Очевидці кажуть, що конфлікт почався, коли жінка стояла в черзі на посадку в автобус до літака. Персонал заявив, що її сумка не відповідає встановленим габаритам та вимагали додаткової оплати. Пасажирка заперечила, продемонструвавши, що її багаж все ж таки вміщується у габаритну рамку. Це зафіксовано на відео, яке швидко стало вірусним у мережі.

"Сумка врешті поміщається, але персонал все одно не пускає її у літак", — розповів очевидець Ніколай Стефанов.

Емоційний зрив

Після категоричної відмови жінка не витримала: почала плакати, стукати у двері та благати про допомогу в прикордонників. В один момент вона навіть опустилась на коліна, поклавши руку на скляні двері, за якими інші пасажири вже прямували до літака.

"Вона благала втрутитися, але нам сказали, що рейс можуть скасувати, якщо ми не сядемо в автобус. Пасажири злякалися і пішли", — додав Стефанов.

Жінку змусили перевірити ручну поклажу Фото: Facebook

Грозданє Караджов, міністр транспорту Болгарії, згодом заявив, що вимагає перевірки записів з камер відеоспостереження та пообіцяв накласти "найвищий штраф" на відповідального оператора.

Позиція компанії

Компанія Goldair Handling Bulgaria, яка обслуговувала пасажирів, наполягає на професійності своїх дій та відсутності фізичного контакту з пасажиркою. У заяві зазначено, що правила щодо багажу встановлює виключно авіакомпанія, а обов’язок персоналу — лише контролювати їхнє виконання.

Представник Ryanair у коментарі для The Sun пояснив, що пасажирка купила найдешевший квиток, який дозволяє брати лише невелику особисту сумку. Через перевищення габаритів її попросили сплатити додатковий збір. Коли жінка відмовилась й проявила агресію, агент мав усі підстави не допустити її на рейс.

Очевидець події назвав поведінку персоналу "майже безжальною", а реакцію жінки — результатом безсилля та публічного приниження.

Жінка стала навколішки Фото: Facebook

Наразі триває офіційне розслідування.

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