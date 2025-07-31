Російський комік-путініст Хрустальов влаштував у літаку п'яні розбірки: що там сталося

46-річного російського коміка Дмитра Хрустальова зняли з рейсу Калінінград-Москва через неадекватну поведінку в стані алкогольного сп'яніння. Через цей інцидент літак затримали на 3,5 години.

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Посварився зі стюардесою

За словами очевидців, конфлікт розгорівся після того, як стюардеса попросила коміка показати квиток. На це той начебто відповів хамством: "Ти добре подумала? Проведи мене до крісла!".

Поки стюардеса зверталася до командира, щоб розв’язати конфлікту ситуацію, комік самовільно зайняв чуже місце. Врешті-решт до літака прибули поліціянти, які вивели порушника громадського порядку з літака та передали іншим співробітникам правоохоронних органів.

За інформацією джерела, через дешпет рейс затримали на 3,5 години, а самого Дмитра Хрустальова доставили до Управління МВС.

Російський комік Дмитро Хрустальов підтримує політику Путіна Фото: Instagram

Варто зазначити, що комік неодноразово визнавав, що має проблеми з алкоголем. У 2020 році він заявляв про відмову від вживання спиртних напоїв та хизувався, що займається спортом. "Алкоголь заважав побудувати довгі стосунки, через це не раз сварився з дівчатами", — казав артист в одному зі своїх інтерв’ю.

Позиція щодо війни в Україні

Дмитро Хрустальов відкрито підтримує війну РФ з Україною та займається пропагандою. Він проводить культурні та розважальні заходи для російських військових, зокрема концерти КВК для службовців Росгвардії, які воюють саме на території України. Комік знімався у шоу "Крок до мрії", де проводив танкові навчання з учнями з Макіївки (нині окупована територія), навчаючи їх стріляти у ворогів Росії.

Хрустальов порівняв себе з Путіним: "Я сам із Ленінграда… такий самий пацан, як і він", заявивши, що Росія "не нападала, а лише зупиняла дебілів, які хочуть поневолити світ".

3 лютого 2025 року його внесли до бази сайту "Миротворець" за пропаганду війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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