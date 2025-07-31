Зірка серіалу "Школа" знімається в росіян й прибрав усі згадки про Україну (фото)

Український актор Данило Черкас (Даня Вегас), ймовірно, повернувся до Росії та знімається в російському серіалі. Раніше він підтримував Україну, проте вже прибрав згадки про це.

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Актор та блогер родом із Сєвєродонецька наразі проживає у Великій Британії, але має менеджера з РФ та є учасником багатьох російських кастингів. Про це стало відомо з його соцмереж.

Даня Вегас, який став відомим завдяки ролі в українському серіалі "Школа", з’явився в трейлері нового російського фільму та видалив зі своїх соцмереж дописи про війну Росії проти України.

Блогер поділився трейлером до російського фільму "Твое сердце будет разбито", знятого за мотивами однойменного роману Анни Джейн.

Він виконує головну роль у стрічці. А проєкт знято компаніями "Ол Медиа Компани", онлайн-кінотеатром START, "Свердловской киностудией" за підтримки Фонду кіно РФ. Зйомки, ймовірно, також проходили на території Росії.

Даня Вегас знявся в російському фільмі Фото: Instagram

Де зараз Даня Вегас

Нещодавно Вегас жив у Лондоні, публічно заявляв про повну відмову від російського контенту та засуджував вторгнення Росії в Україну. Тепер же актор видалив усі дописи, пов’язані з війною, і співпрацює з росіянами.

Українці швидко розкритикували зірку серіалу "Школа" за таку позицію:

"Дань, ну як так …" — написав блогер Олег Машуковський.

"Спочатку ми називаємо війну війною, говоримо яка погана Росія і як шкода людей з України, а тепер рекламуємо кліпи ВК, знімаємося в Росії в російському серіалі. І на секунду людині 27 років. Може вже час визначитися?".

"Ти насправді дуже підходиш на цю роль… просто шкода, що українець взяв і поїхав в країну ворога під час повномасштабної війни, а тепер ще й буде платити їм гроші на армію і зброю".

"Коли бабки не пахнуть".

Цікаво, що Черкас закрив розташування свого облікового запису в Instagram, але в біо видно контакти його російського менеджера.

Данило Черкас, ймовірно, перебуває в РФ Фото: Instagram

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