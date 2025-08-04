47-летняя украинская актриса Билан-Ращук во второй раз станет мамой (фото)

Виктория Билан-Ращук, известная по ролям в сериалах "Жены на тропе войны", "Голова" и "Майор и магия", сообщила о второй беременности во время празднования своего дня рождения.

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Радостной новостью звезда экрана поделилась со своими подписчиками в Instagram. Она назвала своего будущего ребенка лучшим подарком в жизни.

"Мне 47. Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на день рождения за всю мою жизнь", — написала актриса в социальной сети.

Во время торжеств Билан-Ращук устроила гендер-пати, чтобы раскрыть пол будущего ребенка. Держа большой шарик с надписью "Boy or Girl", актриса проколола его и увидела маленькие синие шарики, это означает, что у нее родится сын.

Виктория Билан-Ращук ждет появления сына Фото: Instagram

"Владимир, если вдруг еще интересно — у нас будет сын!" — обратилась актриса к своему мужу Владимиру Ращуку.

Личная жизнь Билан-Ращук

Напомним, что Владимир Ращук с начала полномасштабного вторжения защищает Украину, обороняя Киевскую область.

Супруги состоят в браке почти 10 лет. У них есть общая дочь Екатерина, которая учится на актерском факультете Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Виктория Билан-Ращук с мужем и дочерью Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

28-летняя украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксоляна Сирота, публично сообщила о первой беременности. На свой день рождения артистка показала "самый лучший подарок".

Старшая дочь Оли Поляковой Мария официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли и ответила на слухи о беременности.

Кроме того, жених Леси Никитюк Дмитрий Бабчук признался, как ему впервые находиться в роли отца.