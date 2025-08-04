47-річна українська акторка Білан-Ращук вдруге стане мамою (фото)

Вікторія Білан-Ращук, відома за ролями в серіалах "Дружини на стежці війни", "Голова" та "Майор і магія", повідомила про другу вагітність під час святкування свого дня народження.

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Радісною новиною зірка екрану поділилася зі своїми підписниками в Instagram. Вона назвала свою майбутню дитину найкращим подарунком у житті.

"Мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на день народження за все моє життя", — написала акторка в соціальній мережі.

Під час урочистостей Білан-Ращук влаштувала гендер-паті, щоб розкрити стать майбутньої дитини. Тримаючи велику кульку з написом "Boy or Girl", акторка проколола її та побачила маленькі сині кульки, це означає, що в неї народиться син.

Вікторія Білан-Ращук чекає на появу сина Фото: Instagram

"Володимире, якщо раптом ще цікаво — у нас буде син!" — звернулася акторка до свого чоловіка Володимира Ращука.

Особисте життя Білан-Ращук

Нагадаємо, що Володимир Ращук з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну, обороняючи Київську область.

Подружжя перебуває у шлюбі майже 10 років. У них є спільна донька Катерина, яка навчається на акторському факультеті Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Вікторія Білан-Ращук з чоловіком та дочкою Фото: Instagram

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