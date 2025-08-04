47-річна українська акторка Білан-Ращук вдруге стане мамою (фото)
Вікторія Білан-Ращук, відома за ролями в серіалах "Дружини на стежці війни", "Голова" та "Майор і магія", повідомила про другу вагітність під час святкування свого дня народження.
Радісною новиною зірка екрану поділилася зі своїми підписниками в Instagram. Вона назвала свою майбутню дитину найкращим подарунком у житті.
"Мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на день народження за все моє життя", — написала акторка в соціальній мережі.
Під час урочистостей Білан-Ращук влаштувала гендер-паті, щоб розкрити стать майбутньої дитини. Тримаючи велику кульку з написом "Boy or Girl", акторка проколола її та побачила маленькі сині кульки, це означає, що в неї народиться син.
"Володимире, якщо раптом ще цікаво — у нас буде син!" — звернулася акторка до свого чоловіка Володимира Ращука.
Особисте життя Білан-Ращук
Нагадаємо, що Володимир Ращук з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну, обороняючи Київську область.
Подружжя перебуває у шлюбі майже 10 років. У них є спільна донька Катерина, яка навчається на акторському факультеті Київського національного університету імені Карпенка-Карого.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- 28-річна українська співачка Roxolana, справжнє ім'я якої Роксоляна Сирота, публічно повідомила про першу вагітність. На свій день народження артистка показала "найкращий подарунок".
- Старша донька Олі Полякової Марія офіційно вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі та відповіла на чутки про вагітність.
Крім того, наречений Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук зізнався, як йому вперше перебувати в ролі батька.