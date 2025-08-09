"Це жахливо": Jerry Heil та Ярмак відреагували на скандал з Темляком

Співачка Jerry Heil та репер Ярмак видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", у якому в головній ролі знявся актор Костянтин Темляк, якого напередодні звинуватила колишня дівчина в абʼюзі, надавши відповідні докази.

Артисти наголосили, що "будь-яке насильство — це жахливо". Ба більше, вони знімуть новий кліп з реальних історій людей, закликавши кидати свої відео.

Jerry Heil та Ярмак знімуть новий кліп

Jerry Heil та Ярмак зазначили, що "у світі, де стільки болю, ми не маємо множити його".

Артисти наголосили, що вони не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок. Це стало відомо вже після публікації відео.

"Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйонів українців. Які проживають своє кохання на відстані", — розповіли виконавці пісні.

Коли Jerry Heil та Ярмак знімали кліп, то надихалися передусім реальними історіями кохання.

"Кліп на "З якого ти поверху неба?" видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення, тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити! Ми змонтуємо кліп про вас!" — пообіцяли музиканти.

Актора Темляка звинуватили в насильстві

Звинувачення на бік Темляка з'явились якраз після прем'єри кліпу Jerry Heil і Ярмака, у якому актор знявся зі своєю дружиною. Його колишня дівчина Анастасія Соловйова розповіла про все, що колись пережила. За її словами, справді саме вихід кліпу став останньою краплею. Адже Костянтин, як каже жінка, публічно вдає із себе зовсім іншу людину.

Вона зізналася, що мовчала про пережите чотири роки через сором, адже Темляк "медійна людина з авторитетом", а в неї мало підписників, та недостатня кількість доказів насилля.

"Костянтин Темляк — тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина", — написала Соловйова.

Вона зізналася, що актор неодноразово підіймав на неї руку.

Реакція Костянтина Темляка

Актор заявив, що його колишня дівчина справді каже правду.

"Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви в поліцію) і моральну відповідальність", — сказав він.

