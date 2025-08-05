Похована разом з родиною: у мережі сперечаються через скромну могилу Руслани Писанко (фото)
Користувачі соціальних мереж активно обговорюють зовнішній вигляд могили української акторки та телеведучої Руслани Писанки, яка померла у 2022 році.
У TikTok-акаунті “Щоб пам’ятали” з’явилося відео з кладовища, де похована Руслана Писанко. На кадрах видно пам’ятники акторки, її батьків та брата. Могили виглядають стримано, без зайвого пафосу й витримані в одному стилі.
Однак саме це і стало приводом для критики. Один із коментаторів поцікавився, як на такій малій площі розмістили чотири труни. У відповідь автор відео пояснив, що Руслану Писанку кремували в Німеччині, а на місці поховання — поклали її прах.
Інша користувачка написала: "Ось і все від великої співачки".
Її одразу ж розкритикували за неточність і зневагу — Руслана Писанко була акторкою та телеведучою, а не співачкою. У коментарях почали захищати оформлення місця поховання:
• "Дуже навіть акуратно все! А що, треба мавзолеї всім будувати?"
• "Люди йдуть, пам’ять залишається — це все, що потрібно померлому"
• "Аби згадували з любов’ю і прибирали на могилі. А хати на цвинтарі — для живих, щоб похизуватись, а не для покійників"
• "Таке земне життя"
• "Могила витримана в тому стилі, в якому захоронені всі її рідні. Чи, може, треба було щось помпезне та грандіозне, щоб тільки вам сподобалось?"
• "Гідна, непоказна могила покійної людини"
Що відомо про смерть Руслани Писанко
Нагадаємо, Руслана Писанко померла 19 липня 2022 року у 56-річному віці після важкої боротьби з онкологією. Після повномасштабного вторгнення Росії вона виїхала до Німеччини, де їй діагностували тяжке захворювання, про яке тоді майже ніхто не знав.
Незадовго до власної смерті акторка втратила маму. Жінка мала останню стадію раку й залишалася в селі Гореничі під наглядом чоловіка Руслани — Ігоря, який доглядав за нею та колов знеболювальні.
Після початку бойових дій у Київській області мати Писанко з Ігорем евакуювалися до Івано-Франківщини, де жили в будинку знайомого будівельника. Згодом вони повернулися до Києва та оселилися на Виноградарі. Там мати Руслани Писанко померла на руках у її зятя.