Похоронена вместе с семьей: в сети спорят из-за скромной могилы Русланы Писанко (фото)

Пользователи социальных сетей активно обсуждают внешний вид могилы украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки, которая умерла в 2022 году.

Related video

В TikTok-аккаунте "Чтобы помнили" появилось видео с кладбища, где похоронена Руслана Писанко. На кадрах видны памятники актрисы, ее родителей и брата. Могилы выглядят сдержанно, без лишнего пафоса и выдержаны в одном стиле.

Могила Русланы Писанко Фото: Скриншот TikTok Могила Русланы Писанко и ее семьи Фото: Скриншот TikTok

Однако именно это и стало поводом для критики. Один из комментаторов поинтересовался, как на такой малой площади разместили четыре гроба. В ответ автор видео объяснил, что Руслану Писанку кремировали в Германии, а на месте захоронения — положили ее прах.

комментарии под видео в TikTok Фото: Скриншот TikTok

Другая пользовательница написала: "Вот и все от великой певицы".

Ее сразу же раскритиковали за неточность и пренебрежение — Руслана Писанко была актрисой и телеведущей, а не певицей. В комментариях начали защищать оформление места захоронения:

- "Очень даже аккуратно все! А что, надо мавзолеи всем строить?"

- "Люди уходят, память остается — это все, что нужно умершему"

- "Чтобы вспоминали с любовью и убирали на могиле. А дома на кладбище — для живых, чтобы похвастаться, а не для покойников"

- "Такова земная жизнь"

- "Могила выдержана в том стиле, в котором похоронены все ее родные. Или, может, надо было что-то помпезное и грандиозное, чтобы только вам понравилось?"

- "Достойная, неказистая могила покойного человека"

комментарии под видео в TikTok Фото: Скриншот TikTok комментарии под видео в TikTok Фото: Скриншот TikTok

Что известно о смерти Русланы Писанко

Напомним, Руслана Писанко умерла 19 июля 2022 года в 56-летнем возрасте после тяжелой борьбы с онкологией. После полномасштабного вторжения России она выехала в Германию, где ей диагностировали тяжелое заболевание, о котором тогда почти никто не знал.

Незадолго до собственной смерти актриса потеряла маму. Женщина имела последнюю стадию рака и оставалась в селе Гореничи под наблюдением мужа Русланы — Игоря, который ухаживал за ней и колол обезболивающие.

После начала боевых действий в Киевской области мать Писанко с Игорем эвакуировались в Ивано-Франковскую область, где жили в доме знакомого строителя. Впоследствии они вернулись в Киев и поселились на Виноградаре. Там мать Русланы Писанко умерла на руках у ее зятя.