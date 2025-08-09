Скандал із Темляком: відомі блогери та співаки підтримали постраждалу від насильства дівчину

Колишня дівчина українського актора Костянтина Темляка звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві. Українські зірки шоу-бізу не думали, що у пари "все настільки серйозно".

Соловйова прожила з актором чотири роки і лише нещодавно заявила, що він "тиран, аб'юзер, маніпулятор і нарцис". Сам актор сказав, що дійсно завдавав Анастасії фізичної шкоди, зловживав алкоголем і наркотиками. Фокус зібрав реакції зірок на скандал.

Багато акторів, співаків і блогерів відреагували на те, що відбувається навколо Костянтина Темляка, підтримавши Анастасію Соловйову. Наприклад, співачка Даша Астаф'єва вважає розповідь Соловйової дуже сміливим і важливим вчинком.

Акторка Наталя Денисенко не думала, що в цій ситуації "все настільки серйозно" і висловила почуття жалю щодо колишньої дівчини Темляка.

Солідарність із Соловйовою виявила і співачка Оля Полякова.

"Боже, який жах! Дуже шкода, що вас усе це довелося пережити", — відреагувала вона.

Українська блогерка Даша Квіткова вважає, що жодна жінка не повинна проходити через насильство. Чоловіки, які підняли руку на жінку, на її думку, є "слабкими і жахливими людьми".

"Жінки народилися не для того, щоб виживати у стосунках. Жінки народилися, щоб жити, кохати і бути коханою. Відчувати тепло, повагу та безпеку", — зауважила вона.

Шоу "Ебаут" і його співзасновниця Катерина Мотрич, які працювали з Темляком, рішуче засудили насильство.

Нагадаємо, співачка Jerry Heil і репер Ярмак видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" У ній у головній ролі знімався Костянтин Темляк.

