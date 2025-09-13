"Ганьба для цілої кіноіндустрії": звинувачений у насильстві Темляк отримав нагороду "Золота Дзиґа"

Український актор Костянтин Темляк, звинувачений у насильстві, отримав національну кінопремію "Золота Дзиґа" в номінації "Найкраща чоловіча роль" за гру у фільмі "БожеВільні". За нагородою він не прийшов, бо начебто на службі.

Related video

Ведучі заходу наголосили, що засуджують насильство, але визнають професіоналізм актора. У соцмережах премії люди активно залишають обурені коментарі.

Статуетку замість Темляка забрав режисер "БожеВільних" Денис Тарасов.

"Відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства — нині триває кримінальне провадження. Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію — будь-які прояви насильства є недопустими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська Кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", — наголосили організатори "Золотої Дзиґи".

Українці обурені через рішення нагородити актора, звинуваченого в абʼюзі:

"Вітаю з дном кіно".

"Соціальна відповідальність? Ні, не чули. Шо там, до "мистецтва поза політикою" додалося "мистецтво поза насиллям" і "мистецтво поза педофілією"?".

"Наступним можна нагородити Вайнштайна чи Путіна, яка різниця — є злочини чи нема".

"Це нагорода за абʼюз чи домагання до неповнолітньої?".

"Який же сором".

"Ганьба для цілої кіноіндустрії країни, обличчя якої, завдяки вам та тим, хто так само підтримує злочинців, втрачає риси порядності і цивілізованості".

Зазначимо, що голосування за переможців насправді завершилося ще 19 червня — за півтора місяця до скандалу.

Трейлер фільму "БожеВільні"

Актора Темляка звинуватили в насильстві

Звинувачення на бік актора з'явились після прем'єри кліпу Jerry Heil і Ярмака "З якого ти поверху неба?", у якому той знявся зі своєю дружиною. Колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова публічно розкрила, що колись пережила у стосунках з ним.

"Костянтин Темляк — тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина", — заявила жінка.

Ба більше, Соловйова показала листування ексобранця з 15-річною дівчиною, стверджуючи, що той розбещував неповнолітню.

Актор прямо сказав, що його колишня справді каже правду про абʼюз у стосунках і він готовий понести покарання.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишню дівчину актора офіційно визнали потерпілою, і вже провели першочергові слідчі дії.

Дружина Темляка Анастасія Нестеренко відреагувала на скандал.

Крім того, Фокус зібрав реакції зірок на скандал з Темляком.