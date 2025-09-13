"Ганьба для цілої кіноіндустрії": звинувачений у насильстві Темляк отримав нагороду "Золота Дзиґа"
Український актор Костянтин Темляк, звинувачений у насильстві, отримав національну кінопремію "Золота Дзиґа" в номінації "Найкраща чоловіча роль" за гру у фільмі "БожеВільні". За нагородою він не прийшов, бо начебто на службі.
Ведучі заходу наголосили, що засуджують насильство, але визнають професіоналізм актора. У соцмережах премії люди активно залишають обурені коментарі.
Статуетку замість Темляка забрав режисер "БожеВільних" Денис Тарасов.
"Відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства — нині триває кримінальне провадження. Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію — будь-які прояви насильства є недопустими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська Кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", — наголосили організатори "Золотої Дзиґи".
Українці обурені через рішення нагородити актора, звинуваченого в абʼюзі:
- "Вітаю з дном кіно".
- "Соціальна відповідальність? Ні, не чули. Шо там, до "мистецтва поза політикою" додалося "мистецтво поза насиллям" і "мистецтво поза педофілією"?".
- "Наступним можна нагородити Вайнштайна чи Путіна, яка різниця — є злочини чи нема".
- "Це нагорода за абʼюз чи домагання до неповнолітньої?".
- "Який же сором".
- "Ганьба для цілої кіноіндустрії країни, обличчя якої, завдяки вам та тим, хто так само підтримує злочинців, втрачає риси порядності і цивілізованості".
Зазначимо, що голосування за переможців насправді завершилося ще 19 червня — за півтора місяця до скандалу.
Актора Темляка звинуватили в насильстві
Звинувачення на бік актора з'явились після прем'єри кліпу Jerry Heil і Ярмака "З якого ти поверху неба?", у якому той знявся зі своєю дружиною. Колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова публічно розкрила, що колись пережила у стосунках з ним.
"Костянтин Темляк — тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина", — заявила жінка.
Ба більше, Соловйова показала листування ексобранця з 15-річною дівчиною, стверджуючи, що той розбещував неповнолітню.
Актор прямо сказав, що його колишня справді каже правду про абʼюз у стосунках і він готовий понести покарання.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Колишню дівчину актора офіційно визнали потерпілою, і вже провели першочергові слідчі дії.
- Дружина Темляка Анастасія Нестеренко відреагувала на скандал.
Крім того, Фокус зібрав реакції зірок на скандал з Темляком.