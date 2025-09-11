Скандал з Темляком: колишню актора визнали потерпілою від домашнього насильства

Нещодавно актора Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві. Його колишню дівчину визнали потерпілою, і вже провели першочергові слідчі дії. Юристи наголошують, що у справі йдеться про системні порушення.

Адвокатське об’єднання Miller Law Firm повідомило, що представляє інтереси фотографки Анастасії Соловйової, яка публічно заявила про багаторічне домашнє насильство з боку актора Костянтина Темляка. Після того, як адвокати почали працювати зі справою, Соловйову офіційно визнали потерпілою у кримінальному провадженні. За участю юристів з нею провели першочергові слідчі дії. Про це компанія повідомила у Facebook.

Правники передали поліції матеріали, що підтверджують факти насильства над фотографкою. Крім того, за даними Miller Law Firm, є свідчення про інші випадки насильства щодо жінок, а також інформація про ймовірне розбещення неповнолітньої.

У юридичній компанії наголошують: йдеться не про поодинокий епізод, а про системне насильство, яке має як правові, так і репутаційні наслідки.

Фільм з Темляком у прокаті

Водночас в Україні відбулася прем’єра фільму "Малевич", в якому зіграв Костянтин Темляк. Незважаючи на скандал, люди купляють квитки на нову кінострічку.

Актор Костянтин Темляк опинився в центрі гучного скандалу

9 серпня навколо актора Театру на Подолі розгорівся скандал після заяв його колишньої дівчини Анастасії Соловйової. У соцмережах вона публічно розповіла про психологічний тиск і фізичне насильство, яке нібито пережила у стосунках із Темляком.

Актор Костянтин Темляк Фото: соцмережі

Через кілька днів, 13 серпня, дружина актора Анастасія Нестеренко відреагувала на ситуацію. Вона зазначила, що у їхніх стосунках насильства не було, однак визнала: слова колишньої дівчини Темляка стали для неї "болючою правдою".

14 серпня Соловйова оприлюднила додаткові факти, зокрема розповіла, що актор застосовував фізичну силу — "тягав її за волосся, наче ляльку".

Згодом поліція почала розслідування у справі щодо домашнього насильства.

