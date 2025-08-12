"Міс Україна Всесвіт" на тлі скандалу з Темляком зізналась, що пережила насилля

Скандал навколо актора та військовослужбовця Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої, отримав продовження. Свою позицію висловила переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях, яка поділилася і власним болісним досвідом.

Related video

Анна Неплях заявила в Instagram, що вважає ситуацію з Темляком жахливою. Вона наголосила: найгірше, коли відомі особистості обирають мовчати або виправдовуються тим, що "не знали, який він насправді". За словами моделі, люди часто чудово усвідомлюють, з ким мають справу, адже емоційно чутливі особистості легко розпізнають пасивну агресію та залежність.

Вона пригадала, як сама зазнала домашнього насильства. Коли оприлюднила свою історію, імені кривдника не називала, але всі знали, про кого йдеться. Неплях додала, що не вірить у кардинальні зміни в характері людини: якщо хтось одного разу відчув "смак" залежності, а насильство — це такий самий викид адреналіну, то з великою ймовірністю він повторить це знову.

Модель зізналася, що, як і багато інших, захоплювалася грою Темляка у фільмі "БожеВільні". Проте це, на її думку, не звільняє його від відповідальності. Вона підкреслила, що чорне і біле завжди існують поруч, але якщо темна сторона людини шкодить не лише їй самій, а й іншим, то місце такої особи — в ізоляції, будь то реабілітаційний центр чи в’язниця.

Фото: скриншот Фото: скриншот Фото: скриншот

Анна зауважила, що не знає жодної жінки, яка б не стикалася з насильством у тій чи іншій формі. На її переконання, газлайтинг, фізичне чи економічне насильство — це ситуації, від яких потрібно тікати. Вона впевнена: її життя могло б трагічно обірватися, якби вона залишилася у токсичних стосунках.

Крім того, Неплях пригадала випадок, коли стала жертвою нападу просто у центрі Києва. Тоді вона кликала на допомогу, але люди проходили повз, і з того часу навчилася покладатися лише на себе. Попри це, модель не втратила віри в людяність і завжди готова допомогти тим, хто цього потребує, навіть якщо вони самі про це не попросять.

На її думку, говорити про насильство необхідно, щоб захистити і себе, і тих, хто поруч.

Скандал із Темляком: що відомо

Українська фотографка Анастасія Соловйова розповіла в Instagram що Костянтин Темляк неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності. Пост був опублікований незабаром після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому знався актор зі своєю дружиною.

За словами дівчини, Темляк забороняв їй спілкуватися з іншими чоловіками, носити відритий одяг, публікувати фотографії, де хоча б трохи видно тіло, а згодом й ті, де видно обличчя. Окрім того, дівчина згадала про алкогольну та наркотичну залежність колишнього. Вона зазначила, що щоразу, коли хотіла розірвати стосунки, хлопець шантажував її самогубством.

Костянтин Темляк відреагував на звинувачення, підтвердивши, що справді шкодив дівчині фізично, зловживав алкоголем і наркотиками. Актор також заявив про готовність понести за це "юридичну і моральну відповідальність".

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом з обмеженою здатністю мислити й стати тим, ким я є тепер", — сказав він.

Нагадаємо, Фокус також писав, що:

Телеведучий Олексій Суханов відреагував на скандал навколо актора Костянтина Темляка. Після хвилі критики він опублікував новий допис із цитатою Румі та характерним жестом, пояснивши свою позицію щодо цієї справи.

Співачка Jerry Heil та репер Ярмак видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", у якому в головній ролі знявся актор Костянтин Темляк.

Крім того, Фокус зібрав реакції зірок на скандал із актором Темляком.