"Мисс Украина Вселенная" на фоне скандала с Темляком призналась, что пережила насилие

Скандал вокруг актера и военнослужащего Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней, получил продолжение. Свою позицию высказала победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях, которая поделилась и собственным болезненным опытом.

Анна Неплях заявила в Instagram, что считает ситуацию с Темляком ужасной. Она подчеркнула: хуже всего, когда известные личности выбирают молчать или оправдываются тем, что "не знали, какой он на самом деле". По словам модели, люди часто прекрасно осознают, с кем имеют дело, ведь эмоционально чувствительные личности легко распознают пассивную агрессию и зависимость.

Она вспомнила, как сама подверглась домашнему насилию. Когда обнародовала свою историю, имени обидчика не называла, но все знали, о ком идет речь. Неплях добавила, что не верит в кардинальные изменения в характере человека: если кто-то однажды почувствовал "вкус" зависимости, а насилие — это такой же выброс адреналина, то с большой вероятностью он повторит это снова.

Модель призналась, что, как и многие другие, восхищалась игрой Темляка в фильме "БожеВильные". Однако это, по ее мнению, не освобождает его от ответственности. Она подчеркнула, что черное и белое всегда существуют рядом, но если темная сторона человека вредит не только ему самому, но и другим, то место такого человека — в изоляции, будь то реабилитационный центр или тюрьма.

Анна отметила, что не знает ни одной женщины, которая бы не сталкивалась с насилием в той или иной форме. По ее убеждению, газлайтинг, физическое или экономическое насилие — это ситуации, от которых нужно бежать. Она уверена: ее жизнь могла бы трагически оборваться, если бы она осталась в токсичных отношениях.

Кроме того, Неплях вспомнила случай, когда стала жертвой нападения прямо в центре Киева. Тогда она звала на помощь, но люди проходили мимо, и с тех пор научилась полагаться только на себя. Несмотря на это, модель не потеряла веры в человечность и всегда готова помочь тем, кто в этом нуждается, даже если они сами об этом не попросят.

По ее мнению, говорить о насилии необходимо, чтобы защитить и себя, и тех, кто рядом.

Скандал с Темляком: что известно

Украинский фотограф Анастасия Соловьева рассказала в Instagram что Константин Темляк неоднократно поднимал на нее руку, обвинял в изменах, контролировал, разрушал ее психику, заставлял сомневаться в своей адекватности. Пост был опубликован вскоре после премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, в котором знался актер со своей супругой.

По словам девушки, Темляк запрещал ей общаться с другими мужчинами, носить отрытую одежду, публиковать фотографии, где хотя бы немного видно тело, а впоследствии и те, где видно лицо. Кроме того, девушка вспомнила об алкогольной и наркотической зависимости бывшего. Она отметила, что каждый раз, когда хотела разорвать отношения, парень шантажировал ее самоубийством.

Константин Темляк отреагировал на обвинения, подтвердив, что действительно вредил девушке физически, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Актер также заявил о готовности понести за это "юридическую и моральную ответственность".

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком как партнер я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я являюсь теперь", — сказал он.

