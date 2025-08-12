"Караван, луна и лай": Суханов в очередной раз ответил на критику из-за поддержки Темляка

Телеведущий Алексей Суханов отреагировал на скандал вокруг актера Константина Темляка. После волны критики он опубликовал новое сообщение с цитатой Руми и характерным жестом, объяснив свою позицию по этому делу.

Алексей Суханов снова высказался по поводу громкого дела вокруг актера и военного Константина Темляка, которого обвиняют в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних. В новой публикации в Instagram он процитировал персидского поэта Руми, напомнив о "караване, луне и лае вокруг" и о том, что "каждый идет своей дорогой". Свой пост Суханов сопроводил фото, где показывает дулю, и отметил, что посвящает его "абьюзерам разных мастей".

Суханов снова ответил на критику относительно своих слов о Темляке Фото: Instagram

Реакция Суханова на скандал с Темляком: детали

Ранее телеведущий неожиданно поддержал Темляка, заявив, что, по его мнению, актер осознал свои ошибки и изменился. При этом Суханов подчеркивал, что не оправдывает насилие и сочувствует пострадавшей стороне, однако призвал оценивать человека по его нынешним поступкам, если виден прогресс.

"Я против насилия! Но значит ли это, что я его когда-то не применял? Нет. Тем не менее, я извлек уроки из своих ошибок — в этом и заключается суть развития человека", — писал он.

Ведущий также призвал избегать "синдрома разъяренной толпы" и выразил благодарность Темляку за службу в ВСУ и вклад в театральное искусство.

Реакция людей на слова Суханова

Слова Суханова вызвали волну критики в соцсетях. Пользователи обвинили его в защите насильника и игнорировании масштабов ущерба, нанесенного жертве.

После этого он опубликовал еще одно сообщение, где подчеркнул, что не защищает педофилов и не будет называть кого-то преступником без официальных выводов следствия и суда. "Относительно 15-летней девочки — это за гранью допустимого. Должно быть проведено следствие", — отметил Суханов.

Он подчеркнул, что самосуд недопустим в цивилизованном государстве, а эмоции часто мешают объективно оценивать ситуацию. Также он добавил, что понимает возмущение людей, но просит уважать его право на собственное мнение и воздержаться от излишней вражды.

"Простите, но этот пост оставлю закрытым от комментариев. Вместо того, чтобы оставлять комментарий, подойдите и обнимите близкого человека", — подытожил телеведущий.

Впоследствии он закрыл возможность комментировать некоторые сообщения и скрыл комментарии. Однако люди все равно оставляют свои реакции под другими сообщениями, которые не имеют ничего общего с ситуацией Темляка:

"Алексей, с каких пор Вы начали поддерживать педофилов и домашних насильников?"

"Понаписывать на три поста свое мнение, а потом закрыть комментарии, потому что его не принимают, и не нравится слышать противоположную позицию- поведение мальчика, а не мужчины. Очень правильно в вашем возрасте верить, что ваше мнение единственно верное и только вы должны его выражать, а люди вас не понимают, поэтому позиция "закрою диалоги, я все сказал, но буду "умные цитаты" бросать потом" ну гениальная просто. Если контраргументы вас не интересуют, могли бы промолчать и свое мнение (позорное как для мужчины в этой ситуации) не писать в медийное пространство, зная, что там всегда есть место для дискуссий. А не потом "слиться в унитаз", когда вас не поддержали. Кажется пришло время вам отдохнуть от медийности, потому что вы что-то переутомились"

"Если бы вы хоть раз пережили многолетний абюз, насилие и т.д. — вы бы поняли, что единственное оружие против — это огласка и общественный кенсилинг. Это не в правовой плоскости, а в моральной. Такие люди должны быть лишены своего оружия нарциссов и садистов. Это не имеет оправдания, это не ошибка — это систематическое поведение годами. Это чистое зло"

"Чего комменты закрыли? Чтобы не стать жертвой насилия-нужно не родиться в семье абюзера где ты подсознательно выбираешь такого же тирана! Такой как темляк-то просто удачный актер! И мне очень жаль что вы ему верите, получается что я сильно ошиблась в Вас!"

Скандал с Темляком: что известно

Украинский фотограф Анастасия Соловьева рассказала в Instagram что Константин Темляк неоднократно поднимал на нее руку, обвинял в изменах, контролировал, разрушал ее психику, заставлял сомневаться в своей адекватности. Пост был опубликован вскоре после премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, в котором знался актер со своей супругой.

По словам девушки, Темляк запрещал ей общаться с другими мужчинами, носить отрытую одежду, публиковать фотографии, где хотя бы немного видно тело, а впоследствии и те, где видно лицо. Кроме того, девушка вспомнила об алкогольной и наркотической зависимости бывшего. Она отметила, что каждый раз, когда хотела разорвать отношения, парень шантажировал ее самоубийством.

Константин Темляк отреагировал на обвинения, подтвердив, что действительно вредил девушке физически, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Актер также заявил о готовности понести за это "юридическую и моральную ответственность".

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком как партнер я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я являюсь теперь", — сказал он.

