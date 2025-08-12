"Караван, місяць і гавкіт": Суханов вчергове відповів на критику через підтримку Темляка

Телеведучий Олексій Суханов відреагував на скандал навколо актора Костянтина Темляка. Після хвилі критики він опублікував новий допис із цитатою Румі та характерним жестом, пояснивши свою позицію щодо цієї справи.

Related video

Олексій Суханов знову висловився щодо гучної справи навколо актора та військового Костянтина Темляка, якого звинувачують у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх. У новій публікації в Instagram він процитував перського поета Румі, нагадавши про "караван, місяць та гавкіт навколо" й те, що "кожен іде своєю дорогою". Свій пост Суханов супроводив фото, де показує дулю, і зазначив, що присвячує його "абʼюзерам різних мастей".

Суханов знову відповів на критику щодо своїх слів про Темляка Фото: Instagram

Реакція Суханова на скандал з Темляком: деталі

Раніше телеведучий неочікувано підтримав Темляка, заявивши, що, на його думку, актор усвідомив свої помилки та змінився. При цьому Суханов наголошував, що не виправдовує насильства і співчуває постраждалій стороні, однак закликав оцінювати людину за її теперішніми вчинками, якщо видно прогрес.

"Я проти насильства! Але чи означає це, що я його колись не застосовував? Ні. Проте, я зробив уроки зі своїх помилок — у цьому і полягає суть розвитку людини", — писав він.

Ведучий також закликав уникати "синдрому розлюченої юрби" та висловив вдячність Темляку за службу в ЗСУ і внесок у театральне мистецтво.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакція людей на слова Суханова

Слова Суханова спричинили хвилю критики в соцмережах. Користувачі звинуватили його у захисті насильника та ігноруванні масштабів шкоди, завданої жертві.

Після цього він опублікував ще один допис, де наголосив, що не захищає педофілів і не називатиме когось злочинцем без офіційних висновків слідства та суду. "Щодо 15-річної дівчинки — це за межею припустимого. Має бути проведено слідство", — зазначив Суханов.

Він підкреслив, що самосуд є неприпустимим у цивілізованій державі, а емоції часто заважають об’єктивно оцінювати ситуацію. Також він додав, що розуміє обурення людей, але просить поважати його право на власну думку та утриматися від зайвої ворожнечі.

"Пробачте, але цей пост залишу закритим від коментарів. Замість того, щоб залишати коментар, підійдіть і обійміть близьку людину", — підсумував телеведучий.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Згодом він закрив можливість коментувати деякі дописи та приховав коментарі. Проте люди все одно залишають свої реакції під іншими дописами, які не мають нічого спільного з ситуацією Темляка:

"Олексій, з яких пір Ви почали підтримувати педофілів та домашніх насильників?"

"Понаписувати на три пости свою думку, а потім закрити коментарі, бо її не приймають, і не подобається чути протилежну позицію- поведінка хлопчика, а не чоловіка. Дуже правильно у вашому віці вірити, що ваша думка єдино вірна і тільки ви маєте її висловлювати, а люди вас не розуміють, тому позиція "закрию діалоги, я все сказав, але буду "розумні цитати" кидати потім" ну геніальна просто. Якщо контраргументи вас не цікавлять, могли б промовчати і свою думку (ганебну як для чоловіка в цій ситуації) не писати в медійний простір, знаючи, що там завжди є місце для дискусій. А не потім "злитись в унітаз", коли вас не підтримали. Здається прийшов час вам відпочити від медійності, бо ви щось перевтомились"

"Якби ви хоч раз пережили багаторічний абюз, насилля тощо — ви б зрозуміли, що єдина зброя проти — це розголос та суспільний кенсилінг. Це не в правовій площині, а в моральній. Такі люди повинні бути позбавлені своєї зброї нарцисів та садистів. Це не має виправдання, це не помилка — це систематична поведінка роками. Це чисте зло"

"Чого коменти закрили?Аби не стати жертвою насилля-потрібно не народитись у сім’ї абюзера де ти підсвідомо обираєш такого самого тирана!Такий як темляк-то просто вдалий актор!І мені дуже шкода що ви йому вірите ,виходить що я сильно помилилась у Вас!"

Скандал із Темляком: що відомо

Українська фотографка Анастасія Соловйова розповіла в Instagram що Костянтин Темляк неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності. Пост був опублікований незабаром після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому знався актор зі своєю дружиною.

За словами дівчини, Темляк забороняв їй спілкуватися з іншими чоловіками, носити відритий одяг, публікувати фотографії, де хоча б трохи видно тіло, а згодом й ті, де видно обличчя. Окрім того, дівчина згадала про алкогольну та наркотичну залежність колишнього. Вона зазначила, що щоразу, коли хотіла розірвати стосунки, хлопець шантажував її самогубством.

Костянтин Темляк відреагував на звинувачення, підтвердивши, що справді шкодив дівчині фізично, зловживав алкоголем і наркотиками. Актор також заявив про готовність понести за це "юридичну і моральну відповідальність".

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом з обмеженою здатністю мислити й стати тим, ким я є тепер", — сказав він.

Нагадаємо, Фокус раніше писав що:

Даша Малахова заявила, що засуджує агресію і домашнє насильство, однак закликає "перевіряти факти", перш ніж засуджувати Костянтина Темляка.

Співачка Jerry Heil та репер Ярмак видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", у якому в головній ролі знявся актор Костянтин Темляк.

Крім того, Фокус зібрав реакції зірок на скандал із актором Темляком.