"Дуже гідна людина": Даша Малахова вступилась за Темляка на фоні скандалу (фото)

Акторка та телеведуча Даша Малахова висловила слова підтримки актору Костянтину Темляку після того, як його колишня дівчина Анастасія Соловйова розповіла про фізичне та психологічне насильство у стосунках з ним.

Даша Малахова заявила, що засуджує агресію і домашнє насильство, однак закликає "перевіряти факти", перш ніж засуджувати Костянтина Темляка. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Акторка описала Темляка як "людину з акторською чутливістю, яка іноді реагує імпульсивно", зазначивши, що його емоціями і діями легко маніпулювати. За її словами, це не дорівнює визначенню "аб’юзер".

"Я категорично засуджую агресію і домашнє насильство. Будь-яку агресію і будь-яке домашнє насильство. Я категорично засуджую будь-які свідомі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх. Але я не засуджую Костянтина Темляка — свого колегу", — заявила вона.

На думку Малахової, її колега вчинив "надзвичайно гідно", визнавши свої вчинки в минулому. Вона також стверджує, що актор усвідомлював свою імпульсивність та вчився її контролювати, в тому числі звертаючись до спеціалістів.

"Костя — дуже гідна людина (визнав одразу свою провину у фізичних діях), яка завтра йде на бойове завдання, яка менше ніж два місяці тому втратила на війні найкращого друга, і яка все своє доросле життя знає про власну емоційність і працює над собою", — йдеться в пості Малахової.

Акторка закликала користувачів мережі не робити швидких висновків, за які "може бути соромно в майбутньому". Вона також наголосила, що вирок має виносити суд, а все решта — це "особиста інтерпретація фактів, яка може стати приводом для відповідальності того, хто її озвучив".

"Сьогодні Костя вчинив надзвичайно гідно: він визнав те, що з ним відбувалося в минулому. Але важливо нам усвідомлювати — що саме? Спровокована реакція? Аб’юз? Свідомі дії проти неповнолітньої? Кенселінг і шеймінг заради помсти з використанням чутливої інформації? Я співчуваю і поважаю жертв аб’юзу, але цей випадок, бажання говорити про дії Костянтина, збіглися з прем’єрою кліпу", — написала акторка.

Скандал з Темляком: що відомо

Українська фотографка Анастасія Соловйова розповіла в Instagram що Костянтин Темляк неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності. Пост був опублікований незабаром після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому знався актор зі своєю дружиною.

Пост Анастасії Соловйової

За словами дівчини, Темляк забороняв їй спілкуватися з іншими чоловіками, носити відритий одяг, публікувати фотографії, де хоча б трохи видно тіло, а згодом й ті, де видно обличчя. Окрім того, дівчина згадала про алкогольну та наркотичну залежність колишнього. Вона зазначила, що щоразу, коли хотіла розірвати стосунки, хлопець шантажував її самогубством.

Костянтин Темляк відреагував на звинувачення, підтвердивши, що справді шкодив дівчині фізично, зловживав алкоголем і наркотиками. Актор також заявив про готовність понести за це "юридичну і моральну відповідальність".

Реакція Констянтина Темляка на розповідь Анастасії Соловйової

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом з обмеженою здатністю мислити й стати тим, ким я є тепер", — сказав він.

Фокус також повідомляв, що співачка Jerry Heil та репер YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", у якому в головній ролі знявся актор Костянтин Темляк разом з дружиною. Артисти наголосили, що вони не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок.