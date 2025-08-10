"Очень достойный человек": Даша Малахова вступилась за Темляка на фоне скандала (фото)

Актриса и телеведущая Даша Малахова выразила слова поддержки актеру Константину Темляку после того, как его бывшая девушка Анастасия Соловьева рассказала о физическом и психологическом насилии в отношениях с ним.

Даша Малахова заявила, что осуждает агрессию и домашнее насилие, однако призывает "проверять факты", прежде чем осуждать Константина Темляка. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Актриса описала Темляка как "человека с актерской чувствительностью, который иногда реагирует импульсивно", отметив, что его эмоциями и действиями легко манипулировать. По ее словам, это не равнозначно определению "абьюзер".

"Я категорически осуждаю агрессию и домашнее насилие. Любую агрессию и любое домашнее насилие. Я категорически осуждаю любые сознательные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Но я не осуждаю Константина Темляка — своего коллегу", — заявила она.

По мнению Малаховой, ее коллега поступил "чрезвычайно достойно", признав свои поступки в прошлом. Она также утверждает, что актер осознавал свою импульсивность и учился ее контролировать, в том числе обращаясь к специалистам.

"Костя — очень достойный человек (признал сразу свою вину в физических действиях), который завтра идет на боевое задание, который меньше двух месяцев назад потерял на войне лучшего друга, и который всю свою взрослую жизнь знает о собственной эмоциональности и работает над собой", — говорится в посте Малаховой.

Актриса призвала пользователей сети не делать быстрых выводов, за которые "может быть стыдно в будущем". Она также подчеркнула, что приговор должен выносить суд, а все остальное — это "личная интерпретация фактов, которая может стать поводом для ответственности того, кто ее озвучил".

"Сегодня Костя поступил чрезвычайно достойно: он признал то, что с ним происходило в прошлом. Но важно нам осознавать — что именно? Спровоцированная реакция? Абьюз? Сознательные действия против несовершеннолетней? Кенселинг и шейминг ради мести с использованием чувствительной информации? Я сочувствую и уважаю жертв абьюза, но этот случай, желание говорить о действиях Константина, совпали с премьерой клипа", — написала актриса.

Скандал с Темляком: что известно

Украинский фотограф Анастасия Соловьева рассказала в Instagram что Константин Темляк неоднократно поднимал на нее руку, обвинял в изменах, контролировал, разрушал ее психику, заставлял сомневаться в своей адекватности. Пост был опубликован вскоре после премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, в котором знался актер со своей супругой.

По словам девушки, Темляк запрещал ей общаться с другими мужчинами, носить отрытую одежду, публиковать фотографии, где хотя бы немного видно тело, а впоследствии и те, где видно лицо. Кроме того, девушка вспомнила об алкогольной и наркотической зависимости бывшего. Она отметила, что каждый раз, когда хотела разорвать отношения, парень шантажировал ее самоубийством.

Константин Темляк отреагировал на обвинения, подтвердив, что действительно вредил девушке физически, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Актер также заявил о готовности понести за это "юридическую и моральную ответственность".

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком как партнер я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я являюсь теперь", — сказал он.

Фокус также сообщал, что певица Jerry Heil и рэпер YARMAK удалили клип на песню "С какого ты этажа неба?", в котором в главной роли снялся актер Константин Темляк вместе с женой. Артисты отметили, что они не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок.